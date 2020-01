Inicia el operativo para la limpieza y el saneamiento de Viedma

Comenzará a ejecutarse desde este lunes 20 de enero, el “Plan Integral para la Limpieza y el Saneamiento de Viedma”, anunciado por el intendente Pedro Pesatti al asumir.

Se trata de una primera etapa que tendrá una duración de tres meses, y que finalizará en conciencia con el aniversario de la cuidad, el 22 de abril próximo.

Además del repaso por los puntos críticos, donde se han generado microbasurales, el plan propone un abordaje integral, a partir del uso del equipamiento vial del que dispone de la Municipalidad, la contratación de más maquinarias, el permanente llamado de atención para evitar que se sigan arrojando residuos a la vía publica, la aplicación de severas multas para quienes sigan teniendo estos comportamientos incorrectos, la disposición de lugares visibles y anunciados para los residuos de gran tamaño, la puesta en marcha de todos los componentes del sistema GIRSU, y una profunda y extensa campaña de concientización, entre otras cuestiones.

Por pedido expreso del intendente Pedro Pesatti, tras un exhaustivo diagnóstico, se resolvió trabajar en varios ejes para que, de manera engranada, atender un problema evidente que se traduce en riesgos para la salud de la población.

Aunque no han trascendido oficialmente aspectos objetivos del plan, los cuales serán anunciados este lunes por el propio Pesatti y su equipo de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, en una conferencia de prensa a realizarse a las 11 en la sede municipal de la calle San Martín 263, se supo que una parte fundamental del plan es el cronograma de limpieza profunda que se hará desde este lunes 20 y hasta el 22 de abril, que incluye a todos los barrios de la cuidad, pasando por cada uno de ellos en una fecha que ya está estipulada y que se dará a conocer en las próximas horas.

“Desde el 10 de diciembre hemos comenzado a limpiar la ciudad, pero el programa que vamos a poner en marcha el 20 de enero, el Plan Integral de Limpieza, incluye no solo la coyuntura, sino también el mediano y largo plazo. Queremos limpiar pero que no se vuelva ensuciar, y para eso necesitamos establecer resortes y garantías para que esto no vuelva a suceder. Vamos a exponer este plan seguramente dos o tres días antes del lanzamiento. Lo vamos a exponer con lujo de detalles para que toda la comunidad lo comprenda y lo conozca, y para que sepan que la participación de la comunidad va a ser preponderante”, había dicho Pesatti a Noticias de la Costa.