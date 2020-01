El Patagónico de Fútbol Playa llega a Río Negro

La acción se desarrollará en el parador de deportes y comenzará el viernes a la 16 con el encuentro entre Chubut y Neuquén, mientras que Río Negro debutará con La Pampa a las 18.30 en la rama masculina y a las 19.30 en la femenina.

El sábado 25 los partidos iniciarán a las 16 con La Pampa contra Neuquén y Río Negro se medirá con Chubut a las 18 en damas y a las 19 en hombres. El domingo las actividades se desarrollarán por la mañana y se disputará el clásico patagónico entre Río Negro y Neuquén a las 11 en mujeres y a las 12 en varones.

Cabe destacar que el Circuito Patagónico de fútbol playa ya se disputó en Chubut y después de su visita al territorio rionegrino continuará en Neuquén del 7 al 9 de febrero y finalizará en Pehuen Có, con la organización de La Pampa, del 28 de febrero al primero de marzo.

La actividad es organizada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte junto a la Liga Rionegrina de Fútbol, la Municipalidad de Viedma y el Consejo Federal de Fútbol Argentino.

De esta manera, Río Negro se prepara para disfrutar nuevamente del fútbol playa con partidos de gran nivel que apasionan a los presentes e incitan a alentar a los seleccionados.

Fixture

Viernes 24

16.00 Chubut vs Neuquén varones

17.00 Chubut vs Neuquén mujeres

18.00 Inauguración

18.30 Río Negro vs La Pampa varones

17.30 Río Negro vs La Pampa mujeres

Sábado 25

16.00 Neuquén vs La Pampa mujeres

17.00 Neuquén vs La Pampa varones

18.00 Río Negro vs Chubut mujeres

19.00 Río Negro vs Chubut varones

Domingo 26

09.00 La Pampa vs Chubut mujeres

10.00 La Pampa vs Chubut varones

11.00 Río Negro vs Neuquén mujeres

12.00 Río Negro vs Neuquén varones

13.00 Premiación