“Vamos a aplicar el máximo rigor que las normas nos permiten"

“Vamos a empezar a aplicar las normas y seremos inflexibles. La ciudad no es el espacio para que cada uno haga lo que quiera, sino es el espacio para que cada uno haga lo que no afecte al otro”, es una de las definiciones del mandatario comunal.

N dl C:¿Balance de gestión?

PP: “Es muy pronto para que uno pueda tener una perspectiva adecuada, pero tenemos apreciaciones sobre temas como el estado del Municipio, la relación del Municipio con la ciudad, y cada uno de los problemas que tiene Viedma, y frente a esos problemas, la capacidad objetiva para poder enfrentarlos.

Sirvió este mes para probarnos, porque ninguno de nosotros sabía cómo íbamos a funcionar en esta nueva etapa. Nos sentimos seguros. Tengo un equipo de hombres y mujeres que muestran mucho entusiasmo.

N dl C: Pese a ser un mes nada más, se le han presentado varias pruebas...

PP: Tuvimos varias crisis en un mes, que tuvimos que resolver, que ponen a prueba la capacidad de cada uno. Una de ellas es el transporte con El Cóndor.

A nosotros se nos venció el 15 de diciembre el contrato que había con el servicio de combis. Pensando en la temporada era imposible que esa estructura de transporte pudiera afrontar la demanda que el verano genera. Hacía falta un transporte público con la capacidad de llevar y traer a las personas.

A contrarreloj, nos pusimos a negociar con el empresario Balogh un contrato provisorio. Logramos que acepten este servicio con la tarifa que regía desde el mes de agosto. No fue fácil porque Balogh pretendía un aumento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros de más de 40 pesos y nosotros no estábamos dispuestos a avalar ese incremento. Nos dejaron un problema para resolver y creo que lo resolvimos muy bien”.

N dl C: ¿Considera que hay más presencia municipal en las calles?

PP: “Hemos logrado que el Municipio tenga una fuerte presencia en la calle. Estamos restituyendo la autoridad municipal, como debe ser, como principal factor de ordenamiento de la comunidad, recuperando la plenitud del poder de la policía en el control del comercio, del tránsito, en lo que hace la incumbencia netamente municipal, y los resultados son claros”.

N dl C: “¿Cómo van a lograr “separar a Viedma de la basura”, tal lo dijo usted en su asunción?

PP: “Desde el 10 de diciembre hemos comenzado a limpiar la ciudad, pero el programa que vamos a poner en marcha el 20 de enero, el Plan Integral de Limpieza, incluye no solo la coyuntura, sino también el mediano y largo plazo. Queremos limpiar pero que no se vuelva ensuciar, y para eso necesitamos establecer resortes y garantías para que esto no vuelva a suceder. Vamos a exponer este plan seguramente dos o tres días antes del lanzamiento.

Hace falta mucha responsabilidad para no tirar basura en cualquier parte. Se tiene que terminar esto de: ‘yo me pongo donde quiero y vendo lo que quiero’.

Lo vamos a exponer con lujo de detalles para que toda la comunidad lo comprenda y lo conozca, y para que sepan que la participación de la comunidad va a ser preponderante”.

N dl C: Hay asuntos que por más voluntad que tenga el Estado, se requiere necesariamente de la colaboración de la ciudadanía...

PP: “Hace falta mucha responsabilidad para no tirar basura en cualquier parte. Se tiene que terminar esto de: ‘yo me pongo donde quiero y vendo lo que quiero’.

No queremos más autos abandonados en la calle, vamos a trabajar un protocolo para sacarlos. Vamos a establecer cuáles serán los pasos para que los trabajadores municipales afectados al ejercicio del poder de policía pueden determinar en qué momento hay que sacarlo de la calle porque lo dejaron ahí tirado o abandonado.

Vamos a encarar fuertemente el tema de los perros. Los perros no pueden estar sueltos en la calle, no pueden ser una amenaza para la gente. En ningún lugar, no puede haber un solo vecino que tenga que ir a un lugar público y que tenga que sentir de pronto lo que un perro puede representar, una verdadera amenaza.

Vamos a apelar a todos los medios posibles para que busquemos el acompañamiento de la comunidad. Primero que la gente sepa que no puede andar con un perro suelto, y cuando va la Costanera, tiene que llevarlo con una correa, o en cualquier lugar público.

No puede ser que el espacio público esté librado a la simple voluntad del que tiene la gracia de ocuparlo para ejercitar el comercio, sin las medidas básicas. Estamos dispuestos a aplicar el máximo rigor que las normas nos permiten.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, que reúne el poder de policía del Municipio en materia de tránsito, de seguridad e higiene, y de salubridad, tiene instrucciones mías para que el poder de policía se haga sentir con el máximo rigor en cada rincón de la ciudad, para que podamos tener una ciudad ordenada, que respete las normas, porque a partir del respeto de las normas es posible garantizar los derechos de cada uno de los vecinos y vecinas”.

N dl C: ¿Hacia dónde pretende que crezca la ciudad?

PP: “La ciudad ya tiene fijado este objetivo. Nosotros queremos terminar con las tomas y con la lógica de los desarrollos inmobiliarios. Hay que encontrar un punto medio entre el Estado municipal, que tenga siempre la iniciativa, para que el acceso a la tierra no esté librada a la lógica de las inmobiliarias y los desarrolladores privados; o a las tomas. En ambos casos, no contribuyen a un adecuado desarrollo urbanístico de la ciudad. Queremos incorporarlos en un proceso de planificación que el Municipio debe tener su liderazgo”.

N dl C: ¿Cómo abordará la cuestión ambiental?

PP: “Estamos trabajando fuertemente para que podamos garantizar el saneamiento del río. La planta que se está construyendo en dirección a El Cóndor va a ser revolucionaria y los efluentes cloacales de Viedma no volverán en una sola gota al curso del río. Junto al GIRSU, tendremos un tratamiento de los residuos sólidos urbanos que va a aportar en ese objetivo.

Los perros no pueden estar sueltos en la calle, no pueden ser una amenaza para la gente. En ningún lugar, no puede haber un solo vecino que tenga que ir a un lugar público y que tenga que sentir de pronto lo que un perro puede representar, una verdadera amenaza.

Esto sirve para calificar a la ciudad, que tiene un gran compromiso con el medio ambiente. Necesitamos que los vecinos no tiren los residuos a la calle, son acciones culturales que tenemos que llevar adelante.

Queremos ser una ciudad ambientalmente sana, que pueda demostrar que cumple con todos los requerimientos y tener la posibilidad de abrir muchas puertas y obtener financiamiento para muchos proyectos.

Tenemos que tener acompañamiento de Patagones, porque del lado de Viedma estamos haciendo una gran inversión para resolver el problema del río. Necesitamos que Patagones y que la provincia de Buenos Aires hagan lo mismo porque el esfuerzo que estamos haciendo nosotros es enorme y si Patagones sigue largando directamente efluentes cloacales al río el esfuerzo nuestro no sirve de nada. Vamos a trabajar con ellos para ayudarlos a gestionar juntos las soluciones que hagan falta para que Patagones también pueda tener una planta como la nuestra”.