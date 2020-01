Zara sobre la Fiesta de la Soberanía: "Va a ser un desafío"

El intendente de Patagones, José Zara dialogó con Noticias sobre el acondicionamiento del predio del tren, por la nueva edición de la Fiesta de la Soberanía.

En este sentido, indicó: "Va a ser un desafío para nosotros porque siempre había dicho que quería tener el predio propio para que se realice la Fiesta de la Soberanía. Esas tierras del ferrocarril son tierras hermosas que hay que ponerlas en valor y para nosotros es importante poder llevar la fiesta a ese lugar porque van a haber senderos, se va a empezar a poner en valor todo ese sector y al tener la custodia de las tierras nos permite la aprobación de este proyecto que es ambicioso".

Añadió en la misma órbita: "Vamos a ir por etapas y por primera vez vamos a hacer la fiesta en un terreno propio. Después de eso hay que seguir mejorándolo, ahora vamos a hacer una pequeña inversión que lleva bastantes fondos pero nuestra idea es dejar ese lugar en condiciones porque es un espacio verde importante para el pulmón de la ciudad".

Remarcó que todas las áreas están trabajando de forma mancomunada y expuso: "Desde que iniciamos la fiesta todas las áreas intervinientes tienen responsabilidades. Dentro de ellas está la Agencia de Recaudación como coordinadora, Cultura, Deportes, Seguridad que es fundamental, Salud, todas las áreas están involucradas en la Fiesta de la Soberanía".

Y retomó que los costos de la celebración están atados a la nueva Fiscal Impositiva que aún no se aprobó. "No solamente dependen de eso los montos de las entradas, sino también cada uno de los stands que se venden, los espacios públicos, que con eso el Municipio también recauda y de esa manera equilibra lo que es la fiesta. Es una fiesta que tratamos que no sea sólo con fondos del Estado municipal que se van, sino también con recupero porque es importante equilibrar los números".

En cuento a la grilla de artistas nacionales, este año están confirmados Antonio Rios, Miguel Mateos, Raly Barrionuevo y Cazzu.