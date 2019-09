¿Cómo detectar si sufrís migraña?

Las migrañas son más frecuentes de lo que se piensa. Se calcula que un 15 % de la población mundial las sufre, especialmente las mujeres, en las que son tres veces más frecuentes que en los hombres, indicativo de que el factor hormonal es importante.

Las migrañas no son meros dolores de cabeza (cefaleas) y una vez que se desencadenan suelen durar tres días seguidos. Conocer cuáles son los síntomas tempranos y qué parámetros pueden agudizarlas puede ayudar a evitarlas.

El cerebro no siente dolor

El cerebro no duele cuando nos duele la cabeza. Sin embargo, es el que gestiona la sensación de dolor. Aunque siempre huyamos de esta sensación desagradable, el dolor es un gran aliado de la salud.

Si no sintiéramos dolor no sabríamos que algo no está bien en el organismo. El dolor juega un papel esencial para mantener el cuerpo saludable. Ahora bien, ¿por qué nos duele la cabeza? A continuación se mencionan algunas circunstancias:

- Cambios en la presión intracraneal.

- Inflamación de los nervios.

- Cambios en la forma de los vasos sanguíneos del cerebro (más dilatados o distendidos o más contraídos).

- Tensión muscular en la zona cervical.

Características de las migrañas

Las personas pueden sufrir migrañas desde la etapa de la adolescencia. A veces ocurren por causas hereditarias, aunque también puede influir el medioambiente. Aunque las causas exactas de las migrañas son objeto de mucho estudio científico, y aún existen aspectos desconocidos, se sabe que las migrañas pueden desencadenarse por distintas causas. Se relacionan con la inflamación local de vasos sanguíneos que produce una dilatación anormal, induciendo la sensación de dolor. Otras causas se asocian a la propia actividad de las neuronas.

Durante un cuadro migrañoso se puede sentir insensible un lado de la cara o de la cabeza. También suelen ser frecuentes las náuseas. Se experimenta una alta sensibilidad a la luz. En ocasiones, se experimentan auras (flashes de luz, visión distorsionada, aparición de sonidos irreales o pérdida de parte del campo visual) y a veces se acompañan de cosquilleo en la cara, los brazos y las piernas y se tienen dificultades para hablar fluido.

Señales antes de tener migraña

Si bien, a veces, son inevitables, existen signos indicativos de que tenemos una migraña en puertas. Identificar los síntomas puede ser de ayuda para algun tipo de tratamiento a tiempo de manera preventiva y evitar que la migraña se instale.

Algunos signos

- Boca seca y más sed que de costumbre.

- Antojos y ganas de comer con más frecuencia.

- Bostezar constantemente sin causa aparente.

- Estreñimiento, irritación intestinal, sensación de pesadez estomacal.

- Cambios de humor.

- Notar el cuello agarrotado y dolor en los músculos cervicales.

Recordá siempre visitar al médico para descartar cualquier malestar extra y obtener el tratamiento adecuado según el caso.

