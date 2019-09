Está identificado el virus que provocó el brote de gastroenteritis en Bariloche

Las muestras enviadas al Instituto Malbrán de Buenos Aires confirmaron que se trata del "Norovirus", también conocido el virus "de los Cruceros".

Según informaron las autoridades de salud, los casos se registraron predominantemente entre la población del turismo estudiantil durante los últimos 15 días.

Ante este aumento de casos de gastroenteritis (vómitos y diarreas) en la población de Bariloche, el Hospital "Ramón Carrillo" y la URESA (Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental) de la Zona Andina, tomaron inmediata intervención.

El “Norovirus” produce una enfermedad infectocontagiosa, que se manifiesta fundamentalmente con vómitos, náuseas, diarrea, y en algunos casos fiebre. Se propaga en los lugares donde la gente se reúne o se sirven alimentos.

Hasta el momento no se puede precisar la fuente de contagio, para lo que se están realizando las investigaciones pertinentes. El contagio se produce a través de la materia fecal, alimentos y agua contaminada con el virus.

Cerca de 20.000.000 de personas se enferman a causa de este virus cada año en el mundo, la mayoría debido al contacto cercano con personas infectadas o por comer alimentos contaminados.

El período de vida del virus es de 8 horas a 7 días en el ambiente. Su tratamiento es sintomático y el mismo se combate teniendo medidas de prevención sanitarias adecuadas, que se detallan a continuación.

Entre las medidas de prevención se encuentran, reforzar las normas de higiene personal, extremar el lavado de manos con agua y jabón especialmente después de ir al baño y antes de comer, no consumir alimentos que no estén bien cocidos, lavar bien las frutas que se consumen crudas, no consumir comidas recalentadas, tomar agua potable, no consumir agua de arroyos, ríos o lagos, ventilar diariamente los ambientes durante tres horas, evitar el contacto con materia fecal , vómitos y saliva de personas afectadas, y por último, ante el agravamiento del cuadro de gastroenteritis consultar al médico.

Ante cualquier consulta se recomienda comunicarse con Salud Ambiental (Tel: 0294-4426118), dirección del Hospital: 4426117/119/100 (Interno 481), o al correo electrónico info@uresaandina.com.ar y a www.uresaandina.com.ar.