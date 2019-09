Así fue la sudestada en Carmen de Patagones

En conversación con Noticias, el director de Defensa Civil, Daniel Artiles, expresó que “en Carmen de Patagones no hubo mayores inconvenientes, solamente en la zona de la Rural se metió el agua, al igual que en la parte de chacras porque son terrenos bajos”.

La situación

Si bien no hubo mayores problemas, “el tema es que no hubo ningún tipo de alerta. No se emitió ningún parte. Sí estábamos al tanto de los vientos que serían de más de 90 kilómetros por hora y que al ser del Sur no iban permitir el normal descenso de la marea, pero no había alerta”.

De todos modos en Patagones no hubo problemas, más allá de que “el máximo de altura del río Negro fue alrededor de las 17 con 3.90 metros, cuando el promedio es 2,40 metros. El viento no permitió que la marea bajara como tiene que bajar, pero no hubo viviendas afectadas”.

En el caso de la Asociación Rural de Patagones, consideró que “no creo que pueda afectar la exposición que comienza el jueves”, afirmó Artiles al tiempo que remarcó que “igualmente debemos decir que en la zona de estacionamiento ayer había mucha agua y seguramente el terreno estará blandito, pero no creo que complique la exposición”.

En cuanto a la situación río arriba, expresó que “también ingresó el agua, pero no pasó a mayores”.

Para lo que resta de la semana “habrá mucho frío e incluso lluvias. De aquí al domingo las temperaturas serán bajas, recién el domingo llega a 15 grados de máxima, pero hasta ese día las mínimas serán entre 2º y 3º grados. El lunes 9 mejora un poco, no llueve, pero sigue el frío”