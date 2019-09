Gimnasia va a la carga por Diego Maradona

La dirigencia del Lobo le hizo la propuesta a los abogados del astro y se ilusiona con una respuesta positiva.

Gimnasia de La Plata quiere sí o sí que Diego Armando Maradona se convierta en el próximo entrenador del Lobo y ya es oficial el primer contacto entre las partes.

Esta tarde, la institución platense le hizo llegar una propuesta formal a los abogados de Maradona y, ahora, la pelota pasó del lado del Diez.

Lo primero que deberán debatir y decidir desde el entorno de Diego, que se recupera de una operación en la rodilla, tiene que ver con las posibilidades médicas de hacerse cargo del equipo.

En el Lobo están más que entusiasmado con la posibilidad de tener a Maradona e, incluso, hasta piensan en tenerlo más allá de que no pueda ser el entrenador que día a día esté al mando del plantel.

"Quiero aclararles que yo no recibí, ni rechacé, ninguna propuesta de equipos argentinos… No tuve contacto oficial con ningún club. Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mí dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos”, expresó Diego en su cuenta de Instagram en el arranque del día.

Maradona abrió la puerta y la dirigencia de Gimnasia no quiso desaprovechar la posibilidad de meterse. La negociación está en marcha. El Lobo busca dar un golpe en este comprometido presente, que lo tiene último en la tabla del promedio y el campeonato. La pelota la tiene Diego.