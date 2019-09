El legislador de Juntos Somos Río Negro y candidato a intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, habló en Toca Madera por Radio Noticias sobre sus aspiraciones a la jefatura comunal.

En tal sentido, dijo: "Ya he presentado mi postulación, ya he firmado en el Juzgado, hemos hecho un gran acuerdo político con muchísimos sectores que más allá del sello partidario entendemos que estamos en una situación muy complicada y que si no nos ponemos todos de acuerdo va a ser muy difícil sacar a estos tres ejidos urbanos que tenemos".

Criticó, en esa línea, que San Antonio "no ha tenido ni una sola obra pública por parte del gobierno municipal, ni siquiera han mantenido las obras como el estadio de césped Centenario que lo hicimos durante nuestra gestión, el paseo ferroviario, no han mantenido ni siquiera los espacios públicos" y añadió: "Nos hemos puesto de acuerdo con un montón de partidos y de vecinos, con juntas vecinales, con agrupaciones, en procura de poder brindarle a la sociedad una alternativa distinta de participación".

Si llega a ponerse el saco de intendente, destacó que tiene entre sus prioridades mejorar el sistema de la basura y los problemas que van comunicando los pobladores en sus recorridas.

Cuestionó que en San Antonio "hace tres años y medio que no hay un crecimiento, nosotros pudimos llevar el gas a través de los garrafones al puerto, con el gobierno de la provincia" y ponderó: "Pudimos hacer el programa de cloacas y de volcado cero en Las Grutas que ya lleva casi el 60 por ciento, licitar el Hospital de Las Grutas la semana pasada para que Las Grutas tenga un nosocomio como se merecen los residentes y los turistas".

Reiteró en el mismo orden "en los últimos tres años y medio no se ha hecho ni una sola obra pública municipal que conlleve hacia un crecimiento hacia adelante, no se ha utilizado un plan urbanístico que permita que las construcciones estén enmarcadas dentro de un programa a largo plazo. En distintos lugares de Las Grutas y de San Antonio tenemos tomas que van a ser muy difícil regularizarlas porque eso generan un montón de cuestiones no planificadas y cuando uno no planifica en su casa o en su vida, no solamente en el Estado, se encuentra con un montón de inconvenientes".

Casadei sostuvo en la misma órbita que institucionalmente hubo una pelea entre el intendente Luis Ojeda, el presidente del Concejo Luis Esquivel y los concejales y "con ordenanzas que no estaban en vigencia". "Hicieron un aumento de tasas, después no eran de aumento de tasas, entonces la gente pagaba las tasas con el aumento, no están bien. Eran personas que iban en una misma lista, en una agrupación y se la pasaron peleando y eso repercute fuertemente en la sociedad, los vecinos no tienen nada que ver con esas peleas políticas", completó.

Consultado sobre cómo se sale del déficit actual, manifestó: "Con orden, convocando absolutamente a todos, fijando las prioridades, siendo claros y trabajando mucho. Hay que trabajar mucho, yo veo que hay funcionarios que son funcionarios tres horas a la mañana y después se van a la casa. Los funcionarios deben ser full time en serio, no de seis u ocho horas. Hay que trabajar todo el día porque para eso son funcionarios, para eso funcionan, con compromiso, con responsabilidad, pero con un programa. Lo primero que tenemos que hacer es tener un programa, fijar las prioridades y cumplir ese programa porque sino vamos a seguir con los parches".

El parlamentario adelantó que la medida uno será "bajar la cantidad de funcionarios políticos que tiene el municipio, que tiene funcionarios políticos como si fuese el municipio más grande la provincia de Río Negro y con empleados municipales, que muchos de ellos están capacitados, se pueden cubrir los lugares de los funcionarios".

Elección conjunta

Como la elección municipal va en conjunto con las nacionales del 27 de octubre, Casadei señaló: "Yo creo que los amigos del municipio no se animaron a una contienda directa, usaron todos los medios para poder involucrar sus elecciones a una elección nacional para ver si de esa manera la gente no corta boletas o va a votar únicamente para Presidente. Creen que que ahí pueden tener una posibilidad de ganar las elecciones. Yo creo que eso es subestimar la inteligencia de la ciudadanía, que cuando entra al cuarto oscuro sabe qué vota, para quién vota y cuáles son las elecciones más importantes".

"No es lo mismo que todas las elecciones municipales que se están dando ahora donde solamente hay en discusión los cargos locales, se complica un poco más porque San Antonio siempre fue a elecciones separadas porque la Carta Orgánica anterior fijaba que debía ser separada de cualquier elección nacional o provincial y el intendente debía asumir el 1 de abril. Han reformado la Carta Orgánica, le han dado esta posibilidad al Ejecutivo y el Ejecutivo, haciendo los cálculos electorales, ha convocado para el mismo día que las nacionales. Pero iremos a esa elección muy convencidos de que las vamos a ganar, tenemos la fuerza para hacerlo y las ganas para gobernar los próximos cuatro años" apuntó finalmente Casadei.