Los candidatos a la intendencia adelantaron cómo será su gestión

En la continuidad del debate público realizado en la Universidad Nacional de Río Negro, los seis candidatos a intendente de Viedma adelantaron cómo será la gestión de su gobierno en el corto, mediano y largo plazo.

Matías Chironi de Nuevo Encuentro, planteó la importancia del Concejo Deliberante como órgano para gestionar a la ciudad y nombró que los feminismos y las juventudes serán primordiales en la participación de gobierno.

“Va a ser una gestión que va a planificar a través de políticas públicas realizables porque el municipio no tiene recursos infinitos, no vamos a prometer cosas imposibles de hacer”, repuso.

Llamó a la reflexión a todas las fuerzas políticas por la actualidad y “nuestro gobierno va a estar absolutamente dispuesto y abierto a las demandas del pueblo”. Así crearán cuatro secretarías en torno a Género y Diversidad, Juventud, Soberanía Alimentaria y Economía Social.

Roy Rowe, del Partido Unión Patria, propuso: “En el corto plazo vamos a solucionar los líquidos cloacales” con la colocación de filtros aunque requirió a la comunidad que usen el sistema cloacal de manera adecuada.

“El municipio tiene bien las cuentas, podría estar mucho mejor” y remarcó que no hay que “tomar más gente en el municipio” a menos que sea indispensable. Rowe consideró como una medida a largo plazo tener un Banco Municipal.

La referente del Frente de Todos, Evelyn Rousiot, comentó: “Hay que hacer un cambio del rol del intendente que se queda detrás de un escritorio. Al intendente vamos a darle el rol que debe tener como representante de todos. Todo se puede hacer, pero hay que trabajarlo con responsabilidad, con seriedad”.

La actual concejala enfatizó: “Viedma puede crecer como tantísimas ciudades rionegrinas que están creciendo”. “En el corto plazo lo primero que voy a proponer es un gabinete igualitario, mejoramiento de los servicios públicos haciendo cumplir los contratos ni más ni menos y generar empleo”. También marcó que en su agenda son prioridad la erradicación de basurales a cielo abierto.

En el mediano plazo pidió hacer un banco de tierras para loteos sociales y que el programa Procrear se desarrolle como se hizo en Patagones, mientras que en el largo plazo subrayó que los frutos secos deben tener más valor agregado con un Parque Industrial que así lo sostenga.

Pedro Pesatti, de Juntos Somos Río Negro, señaló: “Nosotros aspiramos a liderar un gobierno”. “Viedma necesita un gobierno y no solamente una gestión”.

Consideró necesaria la integración a nivel provincial, que “es un proceso que nosotros lo pensamos como una urgente necesidad que tiene la ciudad”. Habló de una ciudad separada “por muros invisibles” en cada barrio y se debe “una fuerte integración social y política”.

“Yo quiero ser intendente en la ciudad de Viedma y no quiero mezclarme con funciones que corresponden al gobierno nacional y provincial, ya es mucha la tarea que debe emprender un intendente” y puso como ejemplo “Que el vecino sepa que cuando va a comprar verduras no tiene ningún componente contaminante”, remarcó.

En otro orden, el líder del Partido Alternativa y Recuperación Mario Sabbatella dijo: “Nuestro gobierno va a ser con energía, con ganas”. “Vamos a pedir que se cumplan con las promesas”.

Para Sabbatella el vecino “está cansado de los funcionarios que vienen de martes a jueves. En nuestro gobierno el funcionario que no se pone las pilas se va”.

A mediano plazo, planteó hacer un estadio municipal para que los jóvenes realicen deportes, un centro de convenciones en el Vivero Forestal y la crear una Escuela de Arte. “Vamos a rescatar a aquellos pibes que trabajan todos los días sin ganar un peso, a los pibes que están comprometidos”.

El exvicegobernador Mario De Rege, del radicalismo, mencionó: “El rol del intendente es una función en la calle, ver cómo están las calles y las obras públicas. Todas esas cosas son la primera función de un intendente”. "Me gusta gestionar para traer obras a Viedma".

“Yo me comprometo personalmente a que se solucionen los derrames cloacales mientras dure la obra del Director Cloacal que va a ser de un año y medio”, subrayó. Valoró la concreción de obras no sólo en la costanera viedmense, sino también en los barrios más postergados. "No buscó ni un futuro político, sí me interesa eso tan lindo que un turista nos pregunte algo en otro idioma y sepamos que se están generando empleos".

La transmisión en vivo se puede seguir en http://www.unrn.tv/viedma-debate/