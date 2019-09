Pirotecnia lumínica, gana espacio por sobre la estruendosa

Los comercios este año casi no venderán pirotecnia de estruendo, pero se podrá adquirir por internet. Los controles serán fundamentales, así como también concientizar a la población.

Por Nelson Namuncurá.

nnamuncura@noticiasnet.net

“La pirotecnia va a estar siempre, es milenaria y existe hace mas de dos mil años” afirman comerciantes. De todos modos a dos años de haberse aprobado la Ordenanza que prohibe la comercialización y uso de la pirotecnia de estruendo en la Comarca comienzan a verse los primeros frutos de la resolución adoptada.

Los vecinos de apoco van dejando de utilizarla, los comerciantes han tomado la decisión de no vender pirotecnia de estruendo, en tanto que instituciones de la sociedad civil, como el Consejo Municipal de Discapacidad y clubes de fútbol, trabajan en la concientización de los efectos adversos que produce la pirotecnia sonora en humanos y animales.

Si bien concejales y comerciantes coinciden en que hace faltan mayores controles por parte del Estado, todos trabajan para terminar con la pirotecnia de estruendo y darle continuidad a la lumínica.

En este punto, cabe señalar que aún hay un problema que subsiste y que es la venta por internet. En la Comarca está prohibido la comercialización, pero vía internet es posible adquirirla.

Esta situación trae aparejado otro problema y es el traslado, porque mucha de esa pirotecnia llega a la Comarca por medio del servicio público de transporte, como pueden ser los colectivos, pero también en vehículos particulares.

Comercialización

En conversación con Noticias, Marcelo Guajardo, comerciante mayorista y minorista de pirotecnia, expresó que ‘cuando se hizo la Ordenanza quedó claro que no se puede usar la pirotecnia de estruendo fuerte, si se puede comercializar los fosforitos‘.

En este orden, añadió que ‘este año está llegando mucha pirotecnia lumínica, de apoco la industria se va adaptando a los tiempos que corren‘.

La decisión de prohibir la pirotecnia de estruendo, pero no la lumínica ‘fue una decisión de los concejales‘ afirmó Guajardo al tiempo que añadió que ‘Viedma y Patagones quedaron salvadas de los juicios que realiza la Cámara Nacional de Empresarios de Pirotecnia porque en lugares donde que se prohibió en su totalidad están perdiendo juicios debido a que esas ordenanzas van contra de la ley nacional y el libre comercio‘.

A modo de ejemplo el comerciante señaló que ‘por una mal decisión de algunos concejales los juicios los termina pagando el pueblo, porque son grandes multas, tal cual es el caso del Municipio de Bahía Blanca, hicieron la prohibición total y la Justicia les está cayendo encima de manera muy fuerte. Las empresas piden el resarcimiento del dinero perdido‘.

De todos modos remarcó que ‘como comerciantes estamos de acuerdo en que el estruendo hace mal a ciertas personas y a los animales, entonces hay que seguir trabajando año tras año en concientizar. Nosotros pedimos un tiempo de adaptación porque no podes pasar en un año de la pirotecnia con estruendo a una sin estruendo. Los elementos están fabricados, esto va ir cambiando año tras año. La idea es que las fiestas sean lumínicas, con colores, porque hay gente que le gusta y a otras no, pero vamos en ese camino‘.

Las prohibiciones, afirmó Guajardo, “no sirven, nosotros no hacemos oídos sordos, sabemos que el estruendo molesta por eso está siendo retirado del mercado y viene lo lumínico. Pero también decimos que las prohibiciones sin control generan la venta clandestina. Esa es la contracara de una prohibición, un ejemplo, se prohibe en una ciudad, pero vas a Buenos Aires capital y podes comprar porque ahí no está prohibida, además la gente compra por internet y la traen de cualquier manera, por ahí venís en un colectivo sin saber que en una caja de zapatos hay pirotecnia”.

Concientización



Gerardo Bari , uno de los concejales autores de la Ordenanza, afirmó que la norma aprobada ‘marca un antecedente interesante en el trabajo de las dos ciudades‘. Si bien reconoció que la pirotecnia “es una práctica muy arraigada en la gente, pasa el tiempo y nos damos cuenta del perjuicio que genera en chicos con TEA y en animales. Creo que debemos entender que hay costumbres que generan inconvenientes a la gente‘.



Si bien ‘está habilitada la pirotecnia de uso lumínico, que provoca menos problemas, debemos decir que igualmente implica peligro de incendios, sobre todo en Patagones que tenemos localidades pegadas a los campos‘.

Y agregó que “simplemente con la Ordenanza no alcanza, sabemos que la prohibición no es la mejor medida, pero frente a la ausencia de otras medidas, resulta útil. Creo que hay que trabajar en generar conciencia. Me parece muy buena la iniciativa del Consejo de Discapciadad, pero falta una decisión política de los Ejecutivos, con campañas de información”.

Los niños

El Consejo de Discapacidad, por su parte, trabaja en la concientización partiendo “desde donde creemos que hay que sembrar, que es desde los niños, ellos tienen mucha más empatía, son más sinceros y la tienen más clara que muchos mayores‘.

Además, explicó que “no solamente tenemos el tema de fin de año, sino también los torneos barriales. Por eso estamos recorriendo toda la Comarca concientizando a la población sobre los efectos que tiene la pirotecnia estruendosa”,

Algunas de las actividades las realizan en Patagones como Consejo de Discapacidad, y otras, en Viedma, como integrantes de TEA.

“Nos hemos reunido con muchas instituciones, como es el caso de la Liga Femenina de Futbol, que se sumó a la campaña de no a la pirotecnia. En Carmen de Patagones estamos charlando con las ligas barriales, también nos ofrecieron su apoyo los organizadores del Futsal”, afirmó Laura Guanca.