“Me gusta estar en contacto con la naturaleza para tener cielos sin contaminación”

En la Comarca hay personas que además de disfrutar el paisaje, exploran desde la fotografía lo exótico que ofrece la patagonia. Tenemos regalos naturales muy cerca, desde un río amplio (que cobra vida según el viento), hasta contar a pocos minutos con una playa que nos recibe con la incansable banda sonora de los loros barranqueros que, junto a los acantilados, contrastan con el mar, reuniendo a familias, amigos, turistas, para compartir y a otros más intrépidos a pescar. Nunca falta quienes desean probar su adrenalina con la práctica del surf, el kitesurf, entre otras actividades propias del Camino de la Costa. Claro, todo eso sucede de día y ¿qué pasa en la noche?.

En esta edición de Musas, queremos acercarnos al cielo patagónico de cara al Eclipse 2020 y conversamos con Marcelo Minichelli, un fotógrafo que ante cualquier cosa prefiere presentarse como amante de la naturaleza, que le gusta ir de camping y cocinar al aire libre. Entonces, justo en esos momento de esparcimiento también surgen las ideas para retratar la luz del cielo en plena oscuridad, experimentando con nuevos formatos.

- ¿A qué nos referimos cuando se habla de fotografías retroiluminadas?

- Desde hace un par de años empecé a buscar alguna forma de mostrar las fotografías que no fuera de manera tradicional, de buscar un poco más de impacto y empecé a experimentar con diferentes técnicas. Encontré que armando un cajón de luz, con luz led en su interior, imprimiendo la fotografía en un material translúcido, la imagen queda retroiluminada con una luz posterior mediante un cartel luminoso, pero hecho con una fotografía impresa en alta resolución. Entonces con eso puesto en un lugar de poca luz o nada de luz, se visualizan los colores, las luces, las sombras, provocando un efecto muy lindo, muy atrapante.

- ¿De alguna manera le estamos dando movilidad a la foto?

- Más que movilidad, yo diría que volumen. Es dar la sensación de volumen, de cuerpo, de presencia a la fotografía.

- ¿Qué te motivó a especializarte en fotografía nocturna?

- La fotografía nocturna es relativamente nueva en el país. Yo la conocí hace 5 años, de ahí me atrapó y empecé a practicarla, a estudiarla, a ir a talleres, a capacitarme, y más que nada a practicar, practicar, y practicar. Me asombra y me encanta la astronomía, el cielo nocturno, entonces el poder observar el cielo y a la vez fotografiarlo, me llevó. Me gusta estar en contacto con la naturaleza para tener cielos sin contaminación lumínica.

- ¿ Qué ofrece el paisaje nocturno?

- A veces tenemos que estar en lugares alejados y ese universo que tenemos encima se potencia cuando lo fotografiamos, porque los sensores de las cámaras actuales puestos por varios segundos, minutos, incluso horas (de acuerdo al tipo de fotografía que queramos hacer) captan las luces de las estrellas más débiles que nosotros a simple vista no vemos. Entonces cuando revelamos la fotografía nos encontramos con un universo que, a simple vista, no se aprecia en su magnitud.

- ¿ Qué sucede en esas sesiones?

- Es un desafío, porque hay que ir antes a programar la fotografía, porque todo se hace de noche y uno por ahí quiere tener controlados algunos aspectos. Lo ideal es ir de día, reconocer el lugar, hacer pruebas de encuadre de día, para después de noche saber qué es lo que va aparecer en la foto ( y que no) para no tener que andar con linternas. Esto es medio artesanal y toda esa elaboración previa y posterior también me apasiona, así que disfruto desde el inicio hasta el final todos procesos.

Sos un fotógrafo muy viajero y en el Eclipse 2020 Río Negro será protagonista ¿Qué lugares recomendás visitar para hacer fotos?

-El eje central del eclipse va a pasar por todo lo que es la Costa Rionegrina, empezando por El Cóndor y siguiendo por lo que es la Ruta Provincial N° 1 , pasando por Las Grutas. Después tenemos zonas más alejadas y en las cuales ya no es total. Nuestro Camino de la Costa va a ser un lugar privilegiado para ver el eclipse, para fotografiarlo.

- ¿ Qué condiciones potencialmente nos esperan?

- Hay que tener en cuenta que el eclipse va a ser alrededor de las 13:20 horas, el sol va a estar alto. Para tomar fotos se tendrá que buscar alguna locación en la cual yo creo que ( aunque no estudié las mareas) si la marea está baja, estaría bueno bajarse a la playa y tratar de sacar alguna foto que en el contexto entre el acantilado, porque se tendrá que apuntar para arriba para sacar la fotografía. Si estamos en un lugar llano, no vamos a tener nada más que el sol para encuadrar. En cambio si estamos en un lugar bajo, con algún entorno alto (con árboles, con un molino, con el faro), va a haber que buscar algún elemento alto dentro del encuadre, porque el sol va a estar alto, no como fue el Eclipse del 02 de Julio de este año, que estaba casi a la altura del horizonte.

-Nos hacen hincapié en protegernos la vista para ver el eclipse. ¿Qué medidas podemos tomar si queremos registrar el momento con alguna cámara sencilla e incluso con el teléfono?

-Nuestra visión necesita tener una protección y enfocar directo al sol también puede dañar seriamente al equipo fotográfico. Vienen filtros especiales, filtros solares que reducen la radiación ultravioleta y a su vez se usan filtros de densidad neutra ( son muy oscuros o equivalentes a lo que sería con un el vidrio de una máscara de soldador) que se adaptan al lente para poder fotografiar el eclipse. Lo que hay que aclarar es que como es un eclipse total de sol, en el momento de oscuridad plena (por esos 2 ó 3 segundos que va a durar) podemos mirar el eclipse sin los lentes de protección y en ese caso también podemos fotografiar sin ningún accesorio delante de la cámara o delante del celular. En los teléfonos podés colocar los mismos lentes especiales que usás para ver el eclipse delante del lente de la cámara del celular y sacar la foto.

- Y técnicamente ¿ cuál puede ser la estrategia para tomar la foto?

- En los momentos previos y posteriores hay que usar filtros que disminuyen la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara, usar diafragmas muy cerrados. La idea es que pase la menor cantidad de luz, y usar velocidades de disparo muy alta para que el sensor de nuestra cámara esté el menor tiempo posible expuesto a la radiación solar.

Con el ojo en el paisaje

El viedmense Marcelo Minichelli, es de profesión Agrimensor. Comenzó en las Artes Visuales en 1992 con el fotógrafo Eduardo Frías. Después de varias publicaciones en revistas locales y libros turísticos, en 2015 hizo su primera muestra fotográfica.

En 2018 publicó "Del Corazón", un libro que fotos en el que revivimos en cada página un viaje por Río Negro, con imágenes únicas. La publicación contó con el apoyo del Fondo Editorial Rionegrino y fue declarada de “Interés Turístico,Cultural y Educativo” por la Legislatura de Río Negro.

Fotos: Marcelo Minichelli