Rousiot: propuestas para generar trabajo a través del turismo

La candidata a intendenta del Frente de Todos Evelyn Rousiot, presentó una serie de propuestas para fomentar el turismo como industria generadora de mano de obra para Viedma. Un centro de convenciones, un cine/teatro en el balneario El Cóndor y nuevo parador a la vera del río Negro en la Costanera Norte son algunos de los proyectos que impulsará su gestión.

“A través de obras que contribuyan a la industria del turismo vamos a generar un circulo virtuoso, primero con la mano de obra necesaria para la construcción y luego con los servicios que se brindarán a los visitantes que recibe nuestra ciudad, todos los meses hay demanda para realizar eventos y convenciones y en muchas oportunidades no se realizan en Viedma por falta de infraestructura”, explicó la candidata del Frente de Todos.

Evelyn Rousiot, indicó que “proyectamos un Centro de Convenciones como un soporte del Centro Cultural, ubicado en los jardines de calle Urquiza y Costanera, con capacidad para 80 personas. Estará elevado del nivel del suelo, generando que el espacio verde continúe ininterrumpido y fluido, contará con acceso independiente permitiendo desdoblar las actividades que se desarrollan ahí. Esta se materializará mediante una rampa de hormigón, que hará hincapié en la accesibilidad”.

“El proyecto de nuevo parador restaurante ubicado en la Costanera Norte nace como una crítica constructiva hacia los distintos emplazamientos sobre la costa. Los cuales tienen una muy tímida conexión con el río y en muchos casos se expanden hacia la calle y no hacen uso del recurso excepcional como lo son las visuales y las buenas orientaciones. Dotando al barrio de nuevos atractivos”, agregó la candidata a intendenta.

“También incorporaremos al balneario El Cóndor un multiespacio que funcione como pequeño teatro o cine. Siendo este un sitio de gran potencial turístico donde el Estado Municipal no ha sido consecuente todos estos años. Por ejemplo la última inversión importante del Municipio en El Cóndor fue en los años 80´ con el asfalto de la costanera”, profundizó.

“En una primera etapa el Estado Municipal será el impulsor, generando alternativas y opciones para la incorporación de inversiones de empresas privadas. No es coherente esperar beneficios de actividades en las cuales no se invierte. Actualmente la atención que se le da al sector turismo está centrada apenas en promocionar el destino y no en mejorarlo. Nosotros apuntamos a generar trabajo a través del servicio que brinda el turismo", cerró Evelyn Rousiot.