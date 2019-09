La CGT aceptó que el pago de $5.000 sea en cuotas

El líder cegetista Héctor Daer dijo que no es un bono, es una "recomposición salarial" a cuenta de paritarias.

El co-secretario general de la CGT, Héctor Daer, aclaró que algunos sindicatos podrán aceptar que el “bono” se pague en cuotas y recordó que la suma de $5.000 será a cuenta de futuros aumentos. Los empresarios hoteleros anticiparon que no pueden afrontarlo.

“Hay que sacarle el rótulo de bono, es una recomposición salarial. Se dispone de una suma de $5.000 no remunerativos y se pueden pagar en plazos de acuerdo a las dificultades de los sectores. Hay empresas que lo pueden pagar fácilmente y pymes que tienen muchísimas dificultades”, dijo el dirigente.

“La idea es pagarlo en una cuota para todos. La salvedad es dosificarlo en el marco de un acuerdo entre empresarios y sindicatos, según el estado de ciertas actividades”, agregó Daer.

“Esto tiene que pagarse en el mes de octubre, según lo que acordamos ayer. Aquellos que no los puedan pagar verán de sentarse con el sindicato y pagarlo quizás en dos cuotas”, enfatizó el titular del sindicato de sanidad. "Hay una tremenda crisis y la situación financiera de una fábrica grande no es lo mismo que la de una pequeña, hay pymes que no tienen efectivo, que están paralizadas", añadió.

La CGT, las cámaras empresariales y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, acordaron que el bautizado “bono” sea a cuenta de futuros aumentos paritarios, ya sea por revisión de los acuerdos vigentes de 2019 o por los que vendrán en 2020; que no sea remunerativo; se pague a todos los trabajadores registrados del sector privado, y que sea tenido en cuenta en el medio aguinaldo de diciembre.

Los empresarios pymes mantienen sus críticas a la medida y alertaron que genera “enfrentamiento” entre comerciantes y empleados.

