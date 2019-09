"No habrá corrida sobre el dólar esta semana". "No hay riesgo de corralito". "Si no llega el desembolso del FMI, no pasa nada".

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dio esas definiciones anoche por televisión abierta en un domingo en el que se anunciaron restricciones para la compra de dólares. Horas después de que se hicieran públicas las medidas, el funcionario se encargó de diferenciar este "control de capitales" del cepo del kirchnerismo.

"Esto es un control de capitales a la dolarización", dijo en una entrevista en Periodismo para todos, por Eltrece, cuando se le consultó si la decisión del Banco Central constituye un nuevo cepo cambiario.

Para explicar el porqué de las medidas, el funcionario repasó lo que sucedió en materia financiera desde el 12 de agosto, un día después de la derrota oficialista en las PASO.

También proyectó que "no hay riesgo de un corralito" porque "están los recursos". "Hablar de corralito es un disparate", le respondió a Novaresio.

Lo que sí puede suceder, a su juicio, es que aparezca un tipo de cambio paralelo o blue, como sucedió con el cepo del kirchnerismo. "Pero eso es economía informal: no es el que se utiliza en las transacciones de comercio exterior, así que no tiene por qué trasladarse a precios", apuntó.