"Me hablaron muy bien del club y el proyecto que tienen es muy bueno. Espero poder estar a la altura y aportar mi granito de arena, con sacrificio, profesionalismo y trabajo. Quiero estar lo más pronto posible para ayudar a Sol de Mayo a lograr sus objetivos", señaló el atacante de 26 años.

"Tuve la oportunidad de jugar y ascender en mí país siendo goleador, y también actuar en primera división y en el seleccionado Sub 20. Todo eso lo tengo que reivindicar aquí en Viedma, por eso me voy a entregar al máximo", expresó el ex Independiente del Valle.

Al ser consultado sobre el recibimiento que tuvo de parte de sus nuevos compañeros, Asprilla Caicedo manifestó que "me recibieron muy bien y pude notar que es un grupo humilde y de muy buena gente, con ganas de hacer las cosas bien y espero estar a la altura".

El ecuatoriano de 1.82 metros nació en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Tuvo su inicio como futbolista en Caribe Junior y cuenta con una dilatada trayectoria. También se desempeñó en Liga Deportiva Universitaria Portoviejo, Guayaquil Sport, y América de Quito.

"Siempre miraba mucho el fútbol argentino y compañeros que tuve de aquí me hablaban de la intensidad con la que se juega. Quiero acoplarme de la mejor manera y hacer las cosas bien", expresó.

Sobre su posición, dejó en claro que puede jugar como extremo o centrodelantero.

"Me formé en Independiente del Valle y siempre jugué como delantero. Por las cosas de cada entrenador, el técnico de ese momento me puso por la banda y tuve la suerte de hacer algunos goles. Siempre fui centrodelantero, pero me puedo adaptar a las dos posiciones", comentó.

Asprilla Caicedo realizará en los próximos días una puesta a punto desde lo físico y la idea de Del Cero es que sume minutos en el torneo local, para luego sumarse el plantel que juega el Federal A. Su estreno podría darse en la quinta jornada cuando Sol de Mayo reciba a Camioneros.

