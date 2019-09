“Pedro es el mejor vecino para Viedma”

Durante la tarde noche de este jueves, Pedro Pesatti inició su campaña como candidato a intendente de Viedma por Juntos Somos Río Negro con un acto en la capital provincial del que participó también el gobernador Alberto Weretilneck.

El mandatario provincial fue tomó la palabra y al respecto destacó la importancia del papel del intendente dentro de la comunidad “Si un intendente no puede garantizarle a su pueblo prender las luces todas las noches y que alumbren, limpiar los cordones todas las noches y juntar la basura, mantener las plazas, controlar la población canina , tener un plan de arbolado, pasar la motoniveladora, si no puede garantizar esto, mal podría generar un proyecto de ciudad”.

En ese sentido, agregó que un intendente es un líder que convoca a los vecinos a formar parte de un proyecto “Esto es lo que están haciendo hoy en Viedma con Pedro, un proyecto hacia adelante”.

Weretilneck diferenció el espíritu de Juntos Somos Río negro respecto del resto de los partidos

“Nosotros no somos sectarios, no somos excluyentes, no somos anti nadie, no dividimos, no marginamos, no agraviamos, no insultamos, no vamos en contra de nada. Porque mal podríamos estar hablando de un proyecto para todos los viedmenses si pensáramos que los únicos importantes para nosotros van a ser los que sean simpatizantes, los que nos voten o los que acompañen a Juntos”.

“Los partidos nacionales no nos han resuelto los problemas de los rionegrinos, los partidos nacionales nos dividen, los partidos nacionales nos desunen. Los únicos que nos unen, que nos dan un proyecto desde la gente hacia la dirigencia es Juntos Somos Río Negro”, dijo el gobernador y agregó “Por eso es que Pedro puede, no solo por su historia, por su trayectoria, por la buena persona que es, puede desde la visión de Juntos generar esta maravillosa convocatoria de los concejales y del Tribunal de Cuentas que están aquí”.

En otro tramo de su discurso volvió a hacer hincapié en el proyecto de Juntos para la capital rionegrina “En Viedma está naciendo un proyecto largo, demasiado divididos los tuvieron los partidos nacionales a los viedmenses, demasiadas veces quisieron enfrentar a Viedma con la provincia y a la provincia con Viedma. Eso se tiene que terminar. Tiene que haber un solo conjunto de ideas rectoras entre la provincia con Arabela, con Alejandro, con Pedro, con Maricel y con todos. Y lo vamos a hacer”.

Además enumeró las características que debe tener un líder e indicó que debe ser buena persona y buen vecino “Pedro es un buen vecino y es el mejor vecino para Viedma porque nació acá, creció acá, sufrió por los momentos difíciles y duros de Viedma y se alegró por los grandes logros de Viedma”.

“Cuando yo estuve muy solo y casi nos caíamos del gobierno, cuando vivimos los momentos más difíciles y aciagos de nuestro gobierno, fue cuando Pedro más me acompañó”, recordó el mandatario provincial.