Netflix: Estrenos en Septiembre

Series y películas para toda la familia, este mes hay estrenos muy esperados y la plataforma de streaming Netflix los pone a disposición en esta primera semana de septiembre.

1 de SEPTIEMBRE

Grey’s Anatomy – Temporada 15

Merdith Grey pertenece a un grupo de doctores jóvenes que laboran en el Hospital de Seattle, quienes tratan de equilibrar la vida personal y el trabajo.

Estación 19 – Temporada 2

Se sigue la vida de los hombres y las mujeres que trabajan en la estación de bomberos número 19 de Seattle.

How to Get Away With Murder – Temporada 5

Annalise Keating es una brillante y carismática profesora de derecho penal, que inesperadamente, tiene que aplicar todo el conocimiento práctico junto con sus estudiantes cuando se ven involucrados en un complot de asesinato en la universidad.

Versailles – Temporada 3

Versalles es una serie de televisión franco-canadiense que relata la construcción del Palacio de Versalles durante el reinado de Luis XIV. Fue estrenada en Francia el 16 de noviembre de 2015 en Canal+

Patoaventuras – Temporada 1

Aventuras mundiales de Rico McPato para adquirir más riquezas con sus intrépidos sobrinos.

Capitán América y el Soldado del Invierno

El Capitán América, la Viuda Negra y un nuevo aliado, el Halcón, se enfrentan a un enemigo inesperado mientras ellos luchan por exponer una conspiración que pone en riesgo al mundo.

Diario de una pasión

Un hombre le cuenta a una mujer la historia de dos jóvenes que se volvieron amantes en la Carolina del Norte de 1940.

Fuerza antigángster

En 1949, Mickey Cohen (Sean Penn), el despiadado criminal nacido en Brooklyn, tiene a Los Ángeles en un puño de acero, mientras acumula fortuna de las drogas, prostitución y juego. Cohen tiene un ejército de matones pagados a su disposición, pero también tiene a policías y políticos en su bolsa

Un asunto de familia

Unos ladrones encuentran a una bebé en la calle y la llevan a su casa. Aunque son pobres, viven felices hasta que un secreto sale a la luz.

Climax

Jóvenes bailarines toman accidentalmente LCD mezclado con sangría y así su exultante ensayo se convierte en una pesadilla cuando uno a uno sienten las consecuencias de crisis psicodélica colectiva.

Dirty Dancing

Un lugar para vacacionar en las montañas sirve de escenario para esta historia de amor entre una joven y un bailarín.

Chicas Pesadas

Recién entrando a la prepa, una adolescente entabla amistad con tres populares, pero también manipuladoras estudiantes.

La gran revancha

Un promotor de boxeo les ofrece a dos peleadores rivales la oportunidad de abandonar el retiro para un combate final.

Una tormenta perfecta

Tyne y su tripulación salen a alta mar esperando poder recuperarse de la mala racha que están teniendo. Para ello, y a pesar de los partes meteorológicos, el capitán convence a sus hombres para adentrarse más en el Atlántico. No conocen la magnitud de la tormenta que les aguarda.

Buscando a Nemo

Nemo, un pequeño pececillo, muy querido y protegido por su padre, se pierde fuera de la gran barrera del arrecife australiano, después de ser capturado por este arrecife, Nemo terminará en una pecera en Sidney.

Buscando a Dory

Con la ayuda de Nemo y Marlin, Dory, el olvidadizo pez, se embarca en la misión de reunirse con su madre y padre.

Cars

El aspirante a campeón de carreras Rayo McQueen parece que está a punto de conseguir el éxito. Su actitud arrogante se desvanece cuando llega a una pequeña comunidad olvidada que le enseña las cosas importantes de la vida que había olvidado.

Cars 2

Rayo McQueen y la grúa Mate viajan al extranjero para participar en el primer Campeonato Mundial en el que se decidirá cuál es el coche más rápido de la tierra. Mate se convertirá en un espía secreto y McQueen competirá contra los mejores coches

My Little Pony: La magia de la amistad – Temporada 8

El mapa de la amistad se hace más grande para mostrarles el mundo más allá de Equestria, y los ponis se dan cuenta de que tienen que expandir el mensaje de amistad

Cuando te encuentre

Logan es un joven soldado americano destinado a Irak que encuentra la fotografía de una mujer en medio de una batalla. Considera que el hallazgo es una prueba de su buena suerte y, cuando regresa a su país, busca a la chica y la encuentra.

Elena

Una producción original de Netlix la princesa adolescente Elena blande un cetro mágico y protege su reino mientras intenta lograr un equilibrio entre su familia, sus amistades y sus labores reales.

