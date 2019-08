“La Sole no es sólo lo que viste, es mucho más que eso”

El 2019 comenzó con una exitosa gira por 15 ciudades en Estados Unidos que la consagró en ese país. “Aunque me digas que no”, su primer sencillo del nuevo disco, ya supera las 700 mil vistas en youtube y no para de seguir creando junto a artistas como Carlos Vives. Después de 3 años, Soledad Pastorutti regresa a Viedma y en exclusiva para este medio nos cuenta sobre los nuevos desafíos y el significado de la reinvención para continuar presente en la música, sin perder sus raíces.

- En la canción que le da nombre a tu nuevo disco “La Gringa” decís “Soy La Sole y llevo el poncho a mi manera”, ¿Cómo lleva el Poncho la Sole a partir de 2019?

-Creo que es parte de otra manera de entenderme, de mostrarme. Siento que con los años uno va creciendo y aprendiendo mucho. En estos tiempos La Sole no es sólo lo que viste, La Sole es mucho más que eso. Entonces por eso en la canción digo “yo soy La Sole y llevo el poncho a mi manera” y mi manera, es mi manera de ser. Más allá de lo que la gente puede estar viendo, yo siento que mantengo mis raíces intactas y que mi esencia está ahí, con muchos cambios, porque naturalmente uno va creciendo. Todo lo que pasa alrededor me trasciende, pero en esencia sigo siendo la misma mujer ahora ( niña en aquel entonces), que soñaba con cantar apasionadamente sobre los escenarios, eso no ha cambiado y eso es mi manera llevar el poncho: darle toda la pasión a mi interpretación, ahí está mi poncho.

- “La Gringa” tiene una cadencia tropical y contagiosa ¿es una nueva carta de presentación?

-Lo de “La Gringa” tiene que ver con mis antepasados y con lo que yo quería decir. Soy realmente una gringa que canta folklore y no por eso dejo de ser argentina, ni mucho menos. En cuanto al ritmo, siento que es imposible no pensar en ritmos que contagien alegría y que inviten a bailar, porque un poco creo que esa es mi impronta sobre el escenario. La cadencia tropical seguramente se la está dando su productor que es Carlos Vives. Yo lo pensé como una especie candombe, que también es un ritmo nuestro y que fue abordado muchas veces, pero en la fusión aparece esto que para mí es maravilloso. Cuando la canción le llega la gente sin tanto análisis, siento que es muy positivo. Así que esta gringa, creo que me va a dar muchas más alegrías.

-En el nuevo disco hay temas más profundos como “Aunque me digas que no” ¿cómo fue el proceso creativo para llegar a esa balada? ¿te sentís cómoda con el género?

-Yo me siento muy cómoda cantando balada porque es un género que me encanta, yo crecí con la balada. El hecho de aparecer artísticamente en un momento en donde quizás los géneros estaban más divididos y era muy difícil cruzarse, quizá en los primeros años impidió este desafío. Me gusta la música romántica, soy de escuchar muchísimo a todos los cantantes como Luis Miguel, Alejandro Sanz, Cristian Castro, Alejandro Fernández, también me gusta mucho el folklore romántico, desde Horacio Guarany hasta más cercanos a estos tiempos como Los Nocheros. Siento que no hay tanta diferencia entre la balada y algunas canciones que tenemos en nuestra música. Me siento muy cómoda con el género, me siento muy identificada, para mí era una deuda pendiente con mi público.

-¿Qué te ha dejado ese recorrido que te posiciona como una referente del folklore argentino? y que ahora con la incursión de nueva cadencias rítmicas ¿cómo crees que lo tomará el público?

-Cuando cumplí los 20 años en Cosquín, cuando se hizo el DVD y el festejo dejé bien en claro que si había algo que nunca iba a dejar de hacer es folklore. Entonces no creo que ningún desafío de los nuevos esté malinterpretado por mí público, al contrario, yo soy una persona muy respetuosa, muy trabajadora y creo que debo seguir buscando la posibilidad de que mi folklore ( que ya no es lo mismo en estos tiempos para mucha gente, porque ha cambiado el mundo, porque hemos cambiado todos) se mantenga en el tiempo, es ese el gran desafío. Las cosas de las que habla el folklore no deben dejar de ser nunca las cosas que siente la gente, y hoy la gente en algunos aspectos está sintiendo diferente, entonces creo que el gran desafío es poder traer hasta estos tiempos esa música que en los años 60’s fue un furor y después en los 90’s volvió a serlo. Creo que nosotros tenemos que lograr un nuevo folklore, valiéndonos de lo que ya conocemos y de esa fuente inagotable que es lo más tradicional y purista que tenemos. No estoy aportando nada nuevo cantando canciones que ya han sido éxitos de otros, siento que el compromiso tiene que ser mayor y por eso voy.

-Después de 3 años volvés a la Comarca ¿Qué nos espera el 21 de Agosto en Viedma?

-No me había dado cuenta que había pasado tanto tiempo. Vuelvo con muchas ganas, esta es una gira muy especial, es una gira muy de la cocina (le llamo yo) para presentarle a este público que tanto me ha dado, muchas de las canciones que van a formar parte del próximo disco, antes de la presentación oficial. Y por supuesto, dentro de ese marco también vamos a compartir los clásicos y canciones que a lo mejor conocen pero que nunca escucharon en mi voz. Habrá como un diálogo muy íntimo con las personas para contarles el porqué de cada canción, porqué escribí esto, porqué lo sentía y así se sientan parte del proceso. Cuando yo empecé no me consideraba una artista, entonces creo que el público fue siempre este gran compañero, en las buenas y en las malas, y quiero hacerlo partícipe de este momento. Va a ser muy sensible, muy sentida la presentación, muy del corazón.

-Antes de finalizar: como mujer y con 23 años de vida artística en un mercado tan competitivo ¿qué significa para vos la reinvención?

-Es una pregunta difícil de responder pero muy interesante, muy inteligente. Como mujer y con 23 años de vida artística en un mercado tan competitivo, la reinvención es para mí que la base no se mueva, apoyarme en la base que siempre tuve, que son mis convicciones, mi raíz, mi forma de ser, mi familia, lo que a mí me sostiene como persona. Entender que los cambios naturalmente existen, pero que nunca deben sobrepasar el sentido común y la esencia de cada uno. Yo puedo cambiar un montón de cosas porque las cambio naturalmente, pero no puedo cambiar algo por algo que no soy, yo no puedo ser otra que la soy, eso es fundamental para mí. No puedo ser una impostora, no puedo mentirme, ni mentirle al público. Creo que esa sinceridad también sirve para la reinvención, porque también entiendo que tengo mucho por aprender, que esto es un trabajo como cualquier otro, que todos los días debo levantarme y saber que hay algo nuevo que no conozco y que quizás me ayude a mejorar como cantante, como intérprete, como mujer, para sentirme mejor. Yo creo que el que trabaja constantemente se reinventa por estar en movimiento.

-Yo no intento competir con nadie, yo compito con mí misma, esa es la realidad. No puedo competir con otros artistas porque somos diferentes, lo que sí tengo que tener en claro es lo que tengo yo y dónde me puedo ubicar con esas herramientas, tratar de crecer. ¿El mercado es competitivo? Sí. Para los artistas que venimos de hace muchos años en esto, sabemos que siempre lo fue y que todo depende de uno mismo: de las ganas, el esfuerzo y a cada tanto tener ese golpe de suerte pegar un hit ¿no? (que es casi como ganar la lotería), pero lo podés lograr si lo intentás todos los días, sino no. Yo no hago esto por el resultado, lo hago porque me apasiona y porque me gusta comunicarme a través del canto con toda la gente y ahí está también mi necesidad de llegar a nuevas generaciones y poder hacerlo entendiendo qué es lo que puedo hacer para que me escuches, creo que ahí está.

Comenzó la cuenta regresiva

Falta muy poco para que la Comarca vuelva a encontrarse con el talento y carisma de Soledad Pastorutti, cantante que hemos visto crecer en los escenarios y que no para de sorprendernos. El próximo 21 de Agosto a las 21:30 horas en el Centro Municipal de la Cultura será la cita para disfrutar de sus canciones. El evento es una presentación de Fedor.co Producciones Integradas con entradas disponibles en Actual (Alvaro Barros 256).

Fotos: Sony Music

Agradecimiento: Bárbara Tarantino / Fedor.co Producciones Integradas