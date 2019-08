Todo listo para las finales de formativas

La Liga Rionegrina de Fútbol bajará el telón de la primera mitad de la temporada con la disputa de los juegos decisivos del Torneo Apertura en la categorías promocionales.

Programación

Sábado (En Peña)

10.00 Villa Congreso vs Sol de Mayo (2008)

11.00 Sol de Mayo vs Peña Azul y Oro (Sexta)

12.30 Formando Futuro vs Sol de Mayo (Séptima)

14.00 Sol de Mayo vs Peña Azul y Oro (Quinta)

16.00 Jorge Newbery vs Sol de Mayo (Cuarta)



Domingo (En Peña)

11.00 Dep. Villalonga vs Apel (2009)

12.00 Sol de Mayo vs Dep. Villalonga (2007)