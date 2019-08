Pozzo Ardizzi sobre el autoservicio: "No lo veo en lo absoluto como algo agradable"

Alberto Pozzo Ardizzi, dueño de estaciones de servicio de la Comarca, habló en Toca Madera por Radio Noticias sobre la medida que busca implementar el autoservicio en expendedoras de combustibles.

En ese sentido, comentó: "Todavía no hay nada concreto, hay algunos intentos de legislar al respecto, supongo que habrá habido algunos intentos de la Cámara de Expendedores en generar esta posibilidad del autoservicio en las estaciones de servicio. Es una cosa que ya se había intentado poner en práctica en la época del menemismo y no dio resultado, aparte de tener la no aprobación de los sindicatos porque puede llegar a reducir mucho la cantidad de personal para el despacho que tenemos en los combustibles".

El empresario remarcó asimismo: "El consumidor de combustibles de nuestro país está acostumbrado a que lo atiendan, pero es una posibilidad más que se busca en esto de hacer eficiente la rentabilidad de las empresas, en una época de tanta crisis económica, de tanto bajón económico".

En cuanto a la seguridad de los clientes con este sistema, expresó: "El combustible es explosivo, puede tener algunas consecuencias nefastas para quienes usan el celular que está prohibido. Si vos dejas una isla al libre albedrío de cualquier consumidor y puede llegar a pasar cualquier cosa porque ya no estás en condiciones de controlarlo".

"Yo no lo veo como algo muy positivo, de hecho en autoservicios de otros países me he tenido que despachar sólo y no lo veo en lo absoluto como algo agradable ni mucho menos, no es algo que creo que haga a la calidad del servicio que se le debe brindar a un consumidor", resaltó.

Pozzo Ardizzi comparó así: "No es lo mismo ir a un autoservicio de comidas que a un autoservicio de combustibles donde tenés que abrir las tapas de los combustibles, te tenés que bajar del coche, te tenés que ensuciar las manos o ponerte guantes, despacharte, ir a pagar adentro, en fin, le estás arruinando la calidad al cliente, esa es mi percepción de lo que puede llegar a generar".