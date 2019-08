6 Trucos para usar WhatsApp nivel Dios

Lo que comenzó siendo una mensajería instantánea básica, con el tiempo fue incorporando herramientas que conviene conocer, hoy te compartimos algunos consejos y trucos que serán de mucha utilidad:





1. Enviá mensajes a una persona que no tenés en agenda

Para ello es necesario abrir una ventana en el navegador web del dispositivo e introducir en la barra de URL el enlace https://api.whatsapp.com/send?phone=***********, con el número telefónico al que querés escribir al final.



En ese momento la web abre un cuadro de diálogo para preguntar si se desea enviar un mensaje o abrir un chat con ese móvil, y en caso de aceptar nos llevará directamente a él.





2. Creá copias de las conversaciones

WhatsApp te permite realizar copias de seguridad de tus conversaciones de chat y archivos multimedia mediante un servicio de almacenamiento en la nube con el que podés restaurar el contenido en caso de cambio de dispositivo. También podés configurar para que haga copias de seguridad automáticamente, con la periodicidad que elijas. Esta función se encuentra en Ajustes > Chat > Copia de seguridad. Las copias se guardan en iCloud en iOS y Google Drive en Android, desde ahí se pueden restaurar en durante la reinstalación de la aplicación en un nuevo dispositivo.





3. Gestion del espacio de almacenamiento

Podés ver el espacio de almacenamiento se está utilizando en cada chat individual y en cada grupo. La gestión individualizada es muy útil para optimizar el uso de la memoria del smartphone. Para comprobarlo basta con ir Configuración > Datos y almacenamiento > Uso de almacenamiento. En caso de falta de espacio, siempre podés hacer una copia de seguridad de chats fotos y vídeos importantes en servicios como Google Photos, iCloud o Amazon Photos.





4. Dar el formato deseado a tus mensajes

Al escribir mensajes podés resaltar partes del texto en negrita, cursiva o tacharlos. Para incluir negritas tenés que añadir un asterisco (*) al principio y al final del texto que desees resaltar; mientras que para la cursiva se requiere un guión bajo. El símbolo ~ (o virgulilla) al principio y al final del texto hace que aparezca tachado. Otra forma de hacer que tus mensajes destaquen es usando una fuente diferente a la predeterminada: WhatsApp te permite utilizar la fuente FixedSys añadiendo tres acentos graves (“`) al principio y al final de ese texto.





5. Saber si alguien te bloqueó

Aunque no existe un método infalible para averiguarlo, hay varios elementos indirectos que se pueden tomar como referencia. Por ejemplo: que aparezca una sola marca cuando envíes mensajes (lo que significa que no se ha recibido). Si a esto le sumás indicios como no poder ver su última conexión, que no aparezca nunca como online o que no se pueda ver su descripción o foto de perfil, apuntan a que te bloquearon. Otra opción es intentar añadirle a un grupo; si no aparece en la lista de contactos, es una mala señal. Además, la aplicación impide las llamadas de voz a los usuarios que nos hayan bloqueado.



6. Usar WhatsApp en la computadora

Desde 2015 existe el servicio WhatsApp Web, que permite consultar chats desde cualquier navegador. Basta acceder a la pestaña ‘Configuración’>’WhatsApp Web’ en Android y escanear el código QR que ponen a tu disposición en web.whatsapp.com. Automáticamente tus chats se mostrarán en el navegador.

Foto: web