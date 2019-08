Boca pisó fuerte en Paraná

Con goles de Salvio y Tevez en los primeros 15 minutos de juego, el Xeneize sumó su primer triunfo en la Superliga tras el empate ante Huracán en el debut.

El segundo tiempo se hace aburrido. Boca mueve la pelota pero no acelera. Pasa de Marcone a Tevez, a Campuzano, a los costados, pero nunca profundiza. La jerga futbolística dirá que "durmió el partido". El 2-0 logrado en los primeros 15 minutos del primer tiempo fue todo lo que necesitó el Xeneize para llevarse los tres puntos de Paraná. Ahí, con el pase gol de Fabra y la definición de Tevez, el encuentro bien podría haber terminado.

El conjunto de Gustavo Alfaro se consolida desde su solidez. Ante el Patrón, pegó dos veces seguidas, definió el marcador y, después, se dedicó a tener la pelota y a intentar llegar solo cuando había una situación clara para hacerlo. No se enloquece y, por ende, no deja espacios atrás: es el cuarto cotejo consecutivo que se va con el arco en cero. Desde que arrancó el semestre, no le convirtieron ni un gol.

Boca convierte sus compromisos en un trámite. Es inteligente porque maneja los tiempos a su antojo. No se luce nunca, pero cumple siempre. El Lechuga lleva 20 triunfos sobre 31 choques dirigidos y tan solo tres derrotas. Números que empiezan a sustentarse desde la seriedad que muestra ante cualquier rival: sea el campeón de la Copa Sudamericana o uno que pelea por no descender.