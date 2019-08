Al ser consultado por la campaña, manifestó que “viene bien, un poco agitada porque nos estamos moviendo de un lado al otro, recorriendo mucho Carmen de Patagones para que la gente me conozca. De todas las localidades del partido es donde menos me conocen”.

Según manifestó, “en las localidades del interior, principalmente las que son vecinas a Villalonga la gente me conoce más, en Carmen de Patagones me conocen mayormente los proveedores por mi función como Delegado Municipal, pero el vecino común no”.

Por tal motivo, “hace varios días que vengo caminando la ciudad, hablando con los vecinos para que me conozcan y puedan evaluar. No es lo mismo que te conozcan por redes sociales que en persona, porque en el cara a cara podemos hablar, intercambia ideas y luego ellos decidirán”.

De sus recorridas por la ciudad cabecera de distrito “me sorprendió porque venía con un panorama diferente, hay muchas diferencias entre Carmen de Patagones y el interior, hay gente necesita que se la asista, que no tiene trabajo, cosas puntuales y alguna queja menor”.

Otra cosa que “me ha sorprendido mucho de los lugares que voy, que son al azar porque no conozco a los vecinos, es que me han dicho lo conforme que están con las obras realizadas por el intendente José Zara. De todos modos, lógicamente la parte social es el principal reclamo, la ciudad es grande y tiene muchos habitantes”.

Frente a este panorama “lo que estoy haciendo ahora es ir escuchando a la gente viendo si se puede solucionar algún inconveniente y después trabajar para que la gente le vaya mejor”.

Bastión del Zarismo

Al preguntarle por la campaña en el interior del partido, donde el Intendente es mas fuerte, expresó: “ Creo que estamos bien, en Villalonga y en el resto de las localidades”.

En el caso de la campaña Villalonga, “para mi es más fácil porque al ser Delegado los vecinos me conocen. Además tengo una Delegación de puertas abiertas, así literalmente como lo digo, trabajo con la puerta abierta, viene la gente, me ve, pasa, me saludan o bien presentan reclamos. Además ando todo el día en el pueblo. Es distinto a lo que pasa en Carmen de Patagones donde tengo que golpear una puerta y después ver si el vecino me quiere recibir o no”.

Para finalizar y pensando en las PASO, Bettinelli afirmó que “la perspectiva es buena, es lo que se siente en la calle, la gente nos acompaña”.