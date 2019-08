Curetti: “Ya nos ha tocado salir de un pozo profundo”

Luego de la presentación de la lista completa, la apertura estuvo a cargo de la anfitriona y precandidata a concejal suplente en segundo lugar, María Maracel Bernardi.

"Esta es una lista plural donde tenemos estudiantes, docentes, profesores, jubilados, periodistas, escritores. Una lista que representa a todo el partido de Patagones pero que principalmente tiene como protagonista al Interior. Cada uno de ustedes hacen esta lista. Todos somos precandidatos, si nos equivocamos ustedes nos van a marcar el camino", expresó.

Además, agregó: "a veces escuchamos al oficialismo decir que en la gestión de Ricardo no se ha hecho nada y uno recorre y se encuentra con las obras que el hizo; un hogar de abuelas y abuelos, un comedor llamado Hugo Stroeder y una guardería, una nueva casa de la Cultura, para nuestros jóvenes y toda la comunidad. La remodelación del hospital, el acceso a la iluminación, la extensión de gas, aportes a instituciones, el gran aporte a los compañeros agropecuarios en el peor momento que sufrió el sector. Nuestro Centro Cívico aún inconcluso, camiones regadores, ambulancias, terrenos y la presencia de Acción Social, esa que tanto hace falta para nuestros jóvenes y especialmente para nuestros jubilados que tan mal la están pasando".

"Hablan de la herencia"

A continuación fue el turno de Juan Cruz Leiro Díaz: "hablan tanto de la herencia que dejamos y la verdad es que para trasladar una herencia uno tiene estar muerto, y nosotros estamos más vivos que nunca", dijo y arrancó el aplauso de todos los presentes.

"Ellos cuando se vayan nos van a dejar muerta la salud, la educación y otras tantas cosas", enfatizó y añadió que "soy empleado de comercio y me duele ver como muchos están bajando las persianas y no los podemos ayudar en nada. Ese comerciante no solo baja la persiana, atrás de el hay familias que se quedan sin trabajo y no tienen que comer. Asique con Ricardo y todos los candidatos a nivel provincial y nacional tenemos que empezar a ayudar a nuestros comerciantes y a la gente del campo que son quienes más actividad generan en el distrito".

También hizo lo propio la precandidata a concejal en cuarto lugar, Samantha Presa, que en su discurso remarcó: “he tenido la suerte de recorrer y visitar los hogares y nos hemos encontrado con un panorama desalentador, con personas descreídas, desesperanzadas con este gobierno. Cuando hablo de “este gobierno” me estoy refiriendo a Macri, a Vidal y a Zara. Este panorama nos da más fuerza, nos compromete para trabajar, para llegar al gobierno y trabajar por aquellas mujeres que nos comentaron angustiadas que no tienen trabajo, un proyecto, un emprendimiento acorde a lo que vive hoy en dia Stroeder”.

“Caminar, tocar la puerta de una casa, que atienda un padre de familia y con los ojos llenos de lágrimas y te diga que no le alcanza para darle a sus hijos lo mas básico, eso nos da la fuerza, la energía para llegar al gobierno y brindarles una mejor calidad de vida”, aseveró Presa.

"Venimos con propuestas"

Posteriormente, el público escuchó al precandidato a primer concejal, Ariel Zvenger que no pudo evitar emocionarse por el cariño de los vecinos presentes: “tengo que agradecer a todos los concejales que estos cuatro años estuvieron en el Bloque, hemos sufrido tanto como ustedes porque cada vez que planteábamos los problemas de vecinos o compañeros de trabajo, lo único que recibimos del actual gobierno fue una cachetada. Fue muy duro para nosotros transitar estos cuatro años con un gobierno que había prometido ser de puertas abiertas para todos y todas”, lamentó.

Más adelante, apuntó: “venimos con la propuesta de un gobierno que piense en la salud, la educación, la acción social, en cuidar los derechos adquiridos”.

"Quiero ser Intendente"

Para finalizar, el precandidato a Intendente, Ricardo Curetti se dirigió a los presentes con sentidas palabras: “quiero ganar, quiero ser Intendente, queremos gobernar”.

En ese sentido, argumentó: “con esto simbolizo el compromiso que tengo con los vecinos y que asumí después de la visita inesperada del candidato a gobernador, Axel Kiciloff”.

“Es cierto que la estamos pasando mal, es cierto que la plata no alcanza, que cuidamos mucho nuestro laburo y es cierto que quien vive de changas esta pasando hambre. Además, en estos dias las tarifas de luz y gas asustan, esto genera una expectativa fea, desesperanza, es un país que ha perdido el rumbo; para los trabajadores, para los que menos tienen, para los productos y pequeñas empresas”, sostuvo.

“Es un momento donde debemos aportar muchísimas ganas los que tenemos experiencia y debemos escuchar atentamente a la gente, que es la que verdaderamente sabe lo que está ocurriendo”, afirmó Curetti.

Más adelante, dijo que “no hay magia, hay que tomar decisiones rápidas para que nos encarrilemos y a partir de allí empezar a construir. Estoy convencido que vamos a tener un gobernador y un presidente peronista, que nos van a sacar adelante. Ya nos ha tocado salir de un pozo profundo y creo que con convicción, ganas y esperanza se puede”.

“Quiero ser intendente, queremos gobernar, pero para eso necesitamos la contundencia de ustedes el 11 de agosto. Me comprometo, como lo vengo diciendo, a trabajar por el peronismo unido. Yo voy a ir a buscar ese peronismo que necesitamos para poder ganar el 17 de octubre, tenemos que ser gobierno a nivel local, provincial y nacional”, concluyó el precandidato a Intendente, respaldado por el aplauso de los vecinos presentes.