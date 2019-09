Una mejora necesaria en el hospital Pedro Ecay

Por Nelson Namuncurá.

nnamuncura@noticiasnet.net

Fotos: Daniel Idiarte.

Con el objetivo de mejorar la atención de los pacientes, pero también las condiciones laborales de los empleados, luego de más de cien años de continua actividad, la Municipalidad de Patagones está llevando adelante una necesaria refacción del sector de cocina del hospital Dr. Pedro Ecay.

Las tareas que se realizan incluyen la colocación de diez ventanales, el recambio total de pisos y azulejos, nuevas mesadas de granito, bachas y estanterías de acero inoxidable y la pintura total del sector. La obra se realiza con fondos provenientes del Plan Sumar, con una inversión cercana al millón de pesos.

Lugares clave

En conversación con Noticias, el secretario de Salud, Marco Tripodi, informó que ‘los trabajos que se realizan tienen que ver con tareas necesarias en lugares claves para la institución con lo es el sector de cocina y alimentación del hospital‘.

Dichas tareas ‘tienen que ver, por un lado, con una mejora en infraestructura y por el otro con el cuidado de trabajo para el personal que desempeña tareas. De esta manera mejoramos las condiciones de salubridad e higiene en la preparación de alimentos para aquellas personas que asistimos, que no son pocas‘.

En este orden, el funcionario explicó que ‘la cocina de nuestro hospital se encarga no solamente de los pacientes que están internados, sino también del personal que se queda a trabajar en doble turno, las personas que están privadas de su libertad en la Comisaría de Carmen de Patagones y del Hogar de Ancianos Carlos Tessari, que está ubicado a la vuelta del hospital‘.



Desde la cocina del hospital ‘entregamos más de 500 viandas por días‘, por este motivo ‘es necesario agradecer a todo el personal que en estos días se está amoldado y trabaja en un espacio más reducido, pero acompañando esta gestión de mejora del espacio edilicio‘, afirmó Tripodi.

Dichas tareas ‘no demorarán más de un mes. Creo que en octubre vamos a estar reinaugurando la cocina con todas las condiciones de salubridad e higiene que el lugar requiere‘.

A la cocina ‘prácticamente la hemos desmantelado, desde los pisos, las cañerías de agua, desagües, cerámicos, mesadas y bachas, todo irá a nuevo. Hasta las ventanas que eran de hierro las reemplazamos por material de aluminio‘.

El espacio ‘lo hemos desmantelado para que sea refaccionado completamente a nuevo. Además, debemos decir que la cocina del hospital tiene más de cien años. Hay registros fotográficos de cómo estaba, tenía mesadas de mármol y los viejos azulejos verdes con la junta negra, todo eso ahora será cambiado‘.

Las tareas que se realizan, ‘van más allá de la cuestión edilicia porque abarcan las condiciones laborales de los empleados y las condiciones de salubridad e higiene para la preparación de comida‘, remarcó Tripodi.

Plan Sumar

Con respecto al Plan Sumar, que es de donde provienen los fondos para realizar las refacciones, la Coordinadora de Programas Sanitarios, Mabel Guzmán, explicó que ‘en realidad venimos trabajando con el Plan Sumar desde el año 2010, pero desde que asumimos la gestión, en 2015, tomamos las riendas del programa y lo reinventamos porque no estaba bien abordado‘.



Según explicó, ‘hubo que recapacitar al todo el personal y rearmarlo. Además descentralizamos la facturación y así se pudo crecer, antes era una persona sola la que facturaba, ahora son trece distribuidas en diferentes puntos del partido de Patagones‘.



Esa facturación, explicó, ‘tiene que ver con las personas que no tienen obra social, pero son atendidas por Salud Pública. No se les cobra, pero todas las prestaciones y consultas se facturan por medio del plan Sumar, a mayor facturación mayor ingreso de dinero‘.

Cada dos meses, el personal realiza la rendición, “luego nos envían el dinero desde Provincia, Nación y Organización Mundial de la Salud, no es plata solo del Estado‘.

Dichos fondos ‘lo gastamos con una mirada de prevención” explicó Guzmán al tiempo que añadió que “el dinero es para insumos, equipamiento, capacitación o infraestructura‘.



Sobre la decisión de refaccionar a nuevo la cocina del Hospital Pedro Ecay, Mabel Guzmán explicó que ‘fue tomada en equipo por toda el área de Salud. Si bien las necesidades de la institución son varias, como siempre hay que priorizar lo urgente a lo importante, esto es así, no nos queda otra‘.

La inversión realizada ronda el millón de pesos, ‘que es acotado, pero la mejora de la cocina era una necesidad imperiosa. Ahora nos queda mejorara el laboratorio, los consultorios y la gran deuda es quirófano‘.

Pendiente

En este orden, Marco Tripodi añadió que ‘tenemos varias cosas pendiente, como lo ha dicho Mabel una es la refacción completa del área de quirófano, con la incorporación de lo que denominamos quirófano sucio, así como también las mejoras en la sala de parto‘.



Según confirmó el funcionario municipal, dichas tareas están en agenda y serán ejecutadas ‘ni bien tengamos plata para realizarlas. La refacción del laboratorio del Ecay es una necesidad, al igual que la Unidad Sanitaria de San Blas y el área de Zoonosis‘.

De todos modos, remarcó que es la primera vez que se remodela, acondiciona y equipa la cocina del Hospital, mejorando la operatividad del sector.

Para finalizar, el Secretario de Salud expresó: ‘Esperamos que la gente nos acompañe en octubre para que podamos seguir demostrando que tenemos gente muy capaz y que podemos seguir apostando a esto, a mejorar la atención en salud de todos los vecinos‘.