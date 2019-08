Sol de Mayo fue goleado por Colón

El conjunto albiceleste sintió la falta de rodaje y no pudo sostener el ritmo que propuso la formación orientada tácticamente por Pablo Lavallén, que fue claramente superior y aseguró la victoria en la primera mitad con las anotaciones de Santiago Pierotti (5m), Mauro Da Luz (21m), y Nicolás Leguizamón (39m).

En el complemento puso cifras definitivas en el marcador Tomás Chancalay (81m).

Sol de Mayo recibió un golpe duro de entrada. Es que sobre los 5 minutos Pierotti encontró a la última línea mal parada y con espacios sacó un remate fuerte de media distancia con pierna derecha que me se metió rasante contra el palo izquierdo pese a la estirada de Nahuel Astutti para anotar el 1-0.

Los de Viedma luego se fueron acomodando en el terreno de juego y sobre los 15' tuvieron el empate con un cabezazo del Pipa Elordi anticipando por el primer palo luego de un tiro de esquina de Fernando Valdebenito, pero el arquero Leonardo Burián tuvo a la fortuna de su lado y salvó su valla con un manotazo.

Colón capitalizó los errores defensivos de los rionegrinos y a los 20' encontró el 2-0 por intermedio de Da Luz, mientras que sobre los 38' aseguró la victoria con un gol señalado por Leguizamón, con la ayuda deun desvío. Con el Sabalero arriba 3-0 se fue la primera parte.





Síntesis

Sol de Mayo (0): Nahuel Astutti; Gastón García, Juan Manuel Iurino, Lautaro Brienzo y Juan Manuel Elordi; Enrique Narvay, Fernando De la Fuente, Leonardo Morales y Alberto Reyes; Fernando Valdebenito y Diego Galván. DT: Mauricio Del Cero.

Colón (4): Leonardo Burián; Gastón Díaz, Damián Schmidt, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Santiago Pierotti y Mauro Da Luz; Nicolás Leguizamón y Tomás Chancalay. DT: Pablo Lavallén.

Goles: 5m Santiago Pierotti, 21m Mauro Da Luz, 39m Nicolás Leguizamón, 81m Tomás Chancalay.

Cambios: 53m Matías Ponce por Enrique Narvay (SM), 68m Héctor Morales por Fernando De la Fuente (SM), 69m Rodrigo Aliendro por Christian Bernardi (C), 77m Marcelo Estigarribia por Mauro Da Luz (C), 81m Tomás Chancalay por Wilson Morelo (C), 83m Ricardo Dichiara por Alberto Reyes (SM).



Estadio: Nuevo Monumental de Rafaela.

Árbitro: Ariel Penel.