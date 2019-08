Las 1016 podría convertirse en el primer barrio FONAVI sin desbordes cloacales

Por Fernando Manrique

fmanrique@noticiasnet.net

Fotos: Daniel Idiarte.

El barrio Ceferino, más conocido popularmente como las 1016 Viviendas, nació tras el anuncio del traslado de la Capital por parte del extinto presidente Raúl Alfonsín.

Fue pensado como un complejo de departamentos donde iban a vivir los obreros que debían construir la nueva Capital Federal, nunca se lo pensó para que perdure 33 años.

Los cambios de planes respecto al sueño de Alfonsín hicieron que Viedma nunca sea la capital de los argentinos y las 1016 se convirtió en un barrio más en el ejido de la ciudad, con varios problemas estructurales con el paso del tiempo.

El tema de las cloacas es uno de esos grandes males que padecen los vecinos. No sólo por la vetusta infraestructura, sino también por los malos usos del sistema cloacal y por la falta de gestiones.

Lejos de ahogarse en lamentos, desde la Junta Vecinal se emprendió una laboriosa tarea para subsanar este inconveniente y pronto podría llegar a ser el primer barrio FONAVI sin desbordes cloacales.

Según un relevamiento reciente, hoy hay más de 9 mil vecinos, de los cuales en un tercio de las casas de los barrios viven por lo menos tres familias.

Manos a la obra

Cristian Randazzo, presidente de la Junta Vecinal de las 1016 Viviendas, dialogó con Noticias y explicó: “Desde hace 8 meses que dejó de ingresar Aguas Rionegrinas a nuestro barrio y la situación se complicó, no sólo tenemos problemas de infraestructura, sino que también como usuarios no hemos sido los mejores a lo largo de todos estos años. Con el no ingreso de la empresa a nuestro barrio, como a ninguno de los barrios FONAVI, la situación se complicó mucho, así que decidimos empezar a trabajar fuerte con los clubes de fútbol, con algunos vecinos y empezar a dar una solución nosotros”.

Legalmente, Aguas Rionegrinas no está obligada a ingresar a los barrios de edificación FONAVI, ya que dependen de consorcios pero de igual manera colaboran cuando hay colapsos de cloacas que meritan una urgente intervención.

Randazzo mencionó que las obras son a fuerza de pulmón de los vecinos guiados por la Junta y la colaboración del Departamento Provincial del Agua y Aguas Rionegrinas, quienes suministran herramientas y la capacidad técnica cuando lo requieren.

¿Y el Municipio? fue la pregunta obligada, a la que el referente barrial respondió: “El Municipio está ausente, si bien es un problema provincial, no es competencia del Municipio, nos hubiese gustado que esté atento al reclamo ya que es una necesidad de los vecinos. Pero no podemos contar con el Municipio”.

“Nosotros le hemos solicitado a la Municipalidad de Viedma que intervenga en un principio ante ARSA y sé que lo intentaron y que no tuvieron buenos resultados, no sé de qué manera lo hicieron porque no tenemos acceso a cómo trabajan desde el Municipio pero no tuvieron la posibilidad de resolverlo, ni siquiera pudieron ser intermediarios”, señaló.

Pormenores de los trabajos

Consultado sobre cómo llevan a cabo las obras, Randazzo dijo: “Arrancamos trabajando sobre las cámaras de inspección que se tapaban, que eso produce desbordes internos dentro de los módulos. En su momento, ARSA y el DPA nos dieron varillas y herramientas, y los chicos de los clubes de nuestro barrio nos dan una mano como contraprestación al uso de la junta vecinal”.

Detalló así que destapan las cámaras de inspección ellos mismos y cuando se necesita un trabajo de mayor ingeniería lo hace ARSA.

Resaltó asimismo: “Este es un problema que tiene la ciudad, el colapso cloacal es un problema de la ciudad fundamentalmente en los barrios Fonavi, donde ya no ingresa Aguas. Antes lo mantenían, pero no se arreglaba, entonces nosotros decidimos no seguir esperando y hacernos cargo de la solución. Si demostramos que con un poco que pongamos cada uno podemos darle solución, ya llegamos al 80 por ciento de la solución y esta semana arrancaremos una obra que va a significar el desborde cero en el barrio Ceferino, convirtiéndolo en el primer barrio Fonavi con su problema resuelto”.

La concientización es primordial en esta cuestión, debido a que la falta de cuidados ha llegado a tal punto que las cámaras de inspección estaban obstruidas por toallones, pañales, zapatillas, pantalones, escombros, piedras y todo objeto que usted pueda imaginarse.

Por esa razón, el involucramiento de quienes viven en la barriada es uno de los pilares del mejoramiento de las cloacas.

Asfalto y seguridad

Los otros dos grandes problemas que tiene el barrio no son aislados a lo que pasa en la ciudad: las calles y la seguridad.

Sobre el primer punto, se comenzó un plan de asfaltado en la calle México, entre Moreno y Alvear, y en Las Heras, entre Honduras y Guatemala y se incorporó Guatemala, entre Moreno y Las Heras.

Sin embargo, Randazzo narró que el Municipio decidió quitarle el asfalto a la calle Las Heras. “Se habían comprometido con los vecinos, en una asamblea, a asfaltarle la calle así que los vecinos están muy enojados, nosotros visitamos a cada uno de los vecinos, redactamos una nota pidiéndole explicaciones al Municipio sobre por qué decidieron no asfaltar allí y todavía estamos esperando respuestas”.

Añadió de igual forma: “El problema de las calles es un problema de mucho tiempo en la ciudad, si bien este plan de asfalto que lanzó el municipio es muy bueno, creo que se podría haber hecho mucho antes. El municipio tiene fondos para poder haber realizado un plan de mejoramiento de las calles en la ciudad y no lo hizo. Esas son decisiones y son momentos, decidieron hacerlo ahora a meses de las elecciones”.

Sobre la seguridad, comentó que hubo mejoras en las bajas de los hechos policiales: “Tenemos entendido por la propia Policía que por lo menos bajaron los índices de delitos en el barrio en un 60 por ciento. Creo que esto tiene que ver con el fuerte trabajo que hacemos con los clubes de fútbol y lo que hacemos con las capacitaciones que este año llegamos a 300 jóvenes. De esos 300 jóvenes, la mitad tuvo su primera experiencia laboral”.