Oficina de Empleo, un nexo entre desocupados y empleadores

Por Nelson Namuncurá

nnamuncura@noticiasnet.net

Foto: Daniel Idiarte



En los tiempos que corren donde el acceso al trabajo en blanco es difícil de conseguir, sobre todo para quienes buscan dar sus primeros pasos, la Municipalidad puso en marcha la Oficina de Empleo.



Dentro del mencionado organismo municipal se encuentra, entre otros, dos programas nacionales que se ha convertido en un espacio para capacitar y gestionar empleo.

Los programas tienen dos aristas, una para quienes tienen entre 18 y 24 años de edad y otra para personas de más de 24 años. Pero esta no es la única función que tiene la oficina, sino que también presta servicio a los empleadores.

Programa nacional

Desde la puesta en marcha de la Oficina de Empleo en diciembre de 2018, según comentó Stella Fibiger, por el programa nacional han pasado unos 80 jóvenes, de los cuales un buen número ha conseguido trabajo estable y en blanco, mientras que otros lo tuvieron durante la temporada estival.

La oficina cuenta con el Programa Entrenamiento para el Trabajo (E.P.T) y el Programa de Inserción Laboral (P.I.L)

Según explicó ‘se trata de programas para mejorar las competencias y habilidades de los trabajadores desocupados con el fin de promover su futura inserción laboral‘.

Consisten en ‘otorgar incentivos económicos a los desocupados y a empresas radicadas fuera y dentro de Parques Industriales‘.

Promoviendo ‘la mejora de la empleabilidad, favoreciendo o mejorando la productividad y competitividad de las empresas‘.

Testimonios

Tres de los 80 jóvenes que han pasado por la Oficina de Empleo destacaron la puesta en marcha de los programas E.P.T y P.I.L, que a muy temprana edad les dio la posibilidad de conseguir trabajo y de esta manera ordenar y mejorar la calidad de vida.

En tal sentido, Brenda expresó que ‘la Oficina de Empleo nos brindó trabajo y a todos los adolescente una oportunidad. Si no hubiera estado este programa no lo hubiéramos conseguido, en mi caso estuve golpeando puerta por puerta y no conseguía empleo, esto ha sido un gran apoyo‘.

Anabela, señaló que el programa de empleo ‘me abrió las puertas al ámbito laboral porque necesitaba trabajar para poder mantenerme‘ y añadió que ‘pasé los cuatro meses y ahora estoy en blanco‘.

Rodrigo por su parte afirmó que la Oficina de Empleo ‘me ayudó a sustentarme y ser capaz de hacer muchas cosas. El hecho de tener trabajo me ha permitido ser más responsable‘.

Al respecto, Fibiger explicó que “el objetivo de la Oficina es registrar a las personas que buscan empleos, armar perfiles laborales y una base de datos, de manera de intermediar entre la oferta y demanda”.



Empleadores

Por otra parte, Stella Fibiger informó que la Oficina de Empleo brinda servicios a los trabajadores, pero también a los empleadores

En tal sentido explicó que a los trabajadores la Oficina brinda servicio de Orientación Laboral(OL), apoyo en la búsqueda de empleo.(ABE), Orientación para el Trabajo Independiente. (OTI). Intermediación Laboral. Derivación a Instituciones educativas y/o de formación profesional. Derivación servicios sociales y a otros programas.

También brinda su apoyo a los emprededores de todo el partido de Patagones.

En cuanto a los empleadores, la Oficina ofrece Intermediación laboral, Información y asesoramiento.

Evolución

Al ser consultada por la evolución de la tarea desarrollada de diciembre a la fecha, expresó que “ha sido muy positiva, le pusimos mucho trabajo. Ahora tenemos la idea de recabar datos reales y certeros porque todos hablan de empleo, desempleo o subempleo, pero es necesario contar con datos porque no los tenemos en el partido de Patagones”.



En este orden, añadió que “este año los vamos a tener por primera vez. Esto se logrará por una decisión política del Intendente -José Luis Zara- de poner en marcha esta herramienta que no fue utilizada por anteriores gestiones”.

El objetivo propuesto, es que “al finalizar el año tengamos los primeros datos reales para saber cuáles son los porcentajes reales de ocupación y desocupación para abordarlas con recursos suficientes y tener buenos resultados”.