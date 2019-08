Realizaron más de una centena de castraciones en el barrio Mi Bandera

Victoria Flores Nievas, subsecretaria de Higiene de Viedma, dialogó en Días Distintos por Radio Noticias sobre las castraciones masivas de perros que se desarrollaron en el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), ubicado en las calles 4 y 19 del barrio Mi Bandera.

En este sentido, informó que se entregaron 110 turnos para vecinos de la zona que no pueden concurrir a veterinarias privadas, a la vez que también se brindaron vacunación antirrábica, anticelo, antihidatidosis y desparasitaciones para perros y gatos.

Marcó sobre la cuestión de los cuidados a animales: "Tener una mascota es una elección, acá nadie está obligando a nadie a tenerla, y al asumir que uno decide tener en su casa a una mascota hay que encaminarse dentro de una tenencia responsable. Lo principal es esterilizar a los animales, castrarlos es la forma definitiva para que nunca más vuelva a tener crías".

Explicó al respecto: "Las perras medianas a grandes tienen hasta diez o doce cachorros, es mucha la reproducción. Tienen dos celos al año y los machos pueden llegar a preñar a muchas perras durante un mismo día y lo hacen durante toda su vida, así que también hay que castrar a los machos".

Agregó en ese orden: "Una vez en la vida uno invierte tiempo y plata en poder castrarlos y ya se resuelve el problema, porque aparte tenés un animal que después no da vueltas, no gira en las calles, no busca salir a pelear, entonces gastas menos en veterinarios porque no lo atropelló un auto, no estuvo peleando y resolves otros problemas a lo largo de la vida. Aparte, a las perras hembras cuando uno las castra antes del primer celo se reduce que sufran muchos tumores hormonadepedientes, como los tumores de mamas".

Sobre las castraciones masivas que se realizaron con perros callejeros, que en la primera oportunidad llevó a 13 intervenciones, mencionó: "La idea es salir una vez al mes de acá hasta fin de año, así que ya vamos a ver qué fin de semana lo hacemos, quizás sea éste o el próximo, veremos cuando volveremos a salir".

Sobre la buena aceptación de los vecinos, opinó: "Esto es algo positivo, de hecho la gente puede llegar a encontrar a los distintos animales en la calle, les van a ver una muequita en la oreja y ahí mismo van a poder ver que esos animales fueron castrados y vacunados contra la rabia".

"Toda nuestra política de trabajo no es de perreras, no es de salir a salvar situaciones puntuales, sí nosotros trabajamos en son de la salud de toda la población, lo que más nos importa es la vacunación antirrábica porque cuando ya tenés sintomatología te vas a morir, ya sea un niño, un anciano, el mismo perro o un gato, y de hidatidosis porque nosotros somos una región de alta prevalencia de esta enfermedad", concluyó.

Foto: Tveo Noticias.