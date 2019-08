El Sonido en la Nube: la serie web que difunde música de la región

Recientemente se hizo una fiesta celebrando los primeros 200 programas, se dice fácil pero son 5 años de recorrido por la provincia, en el que más de 120 artistas participaron en un proyecto a pulmón, de un joven que comenzó con su cámara a registrar sesiones musicales de lo que él mismo llama “videocanción”, dando paso a una nueva forma de contar la música independiente de Río Negro.

En código joven, viajero, melómano, asumiendo todo el proceso de realización, el proyecto rompe los parámetros tradicionales. Si bien los episodios estuvieron en las pantallas de canal 10, ENTV y Canal 4 de El Bolsón, la fortaleza de “El Sonido en la Nube” radica en tener a facebook y a youtube como canales de distribución y estreno, sumando a instagram para ampliar el contacto con el público y las bandas, contribuyendo asi a la promoción de nuevos talentos. En este especial de Musas, conversaremos con Alejo Estrabou, realizador audiovisual firme en convicciones y en contínuo crecimiento profesional.

-¿Cómo nace el proyecto?

-Surge hace como 5 años, buscaba mezclar dos cosas que me gustan que era la música por un lado y lo visual por el otro, para darle difusión a las bandas locales. Arranqué grabando las bandas de Viedma y Patagones, después de a poco fui viajando al Valle, a la Línea Sur, a Valle Medio y ahora estoy en la Zona Andina viviendo, así que aprovechando de grabar por allá también. “El sonido en la nube” es una serie web que a diferencia de otros programas, armé el formato para que no tenga entrevista, sino que sea un tema tocado en algún lugar y si te gusta, puedas interesarte más y googlearlo.

-En 5 años ¿Cómo fue evolucionando el formato?

-En las primeras temporadas hacía que los músicos tuvieran el tema en un audio ya grabado, hacíamos como un falso vivo en algún lugar, como una especie videoclip, lo que quiera de la tarde rodaje. A partir de la séptima temporada, en vista que tenía otro empleo y mi tiempo era mucho más reducido, cambia el formato. Me compré un par de micrófonos para grabar yo el audio, pasó a más formato acústico y poder grabar el tema en un plano secuencia ( una toma sin cortes de principio a fin). Entonces es una canción grabada en algún lugar que le guste al músico ( dentro de su casa, en el río, la montaña, en el bosque, etc) en un plano secuencia, y es la misma toma del video con la misma toma de audio. Fue así como cambié el formato, es el que tengo hasta ahora con el que llegamos a los 200 programas.

-¿Qué es lo que te distingue?

El plano secuencia, a veces puede salir lindo y otros sale muy desprolijo, no se maquilla eso, es como bastante crudo.

-¿Qué géneros musicales encontraste en la provincia?

-El programa está abierto a todos los géneros, grabé desde rock, hip-hop, folklore, algo más experimental, en Bolsón uno de los últimos que salió fue de música galáctica, está abierto todos.

- ¿Qué es lo que más te gusta de El Sonido en la Nube?

Lo que me encanta del programa es poder viajar a algún lugar y grabar a los músicos, disfruto mucho visualmente de poder recorrer los lugares, conocer sitios nuevos me encanta y creo que a los músicos también, que alguien vaya, los grabe y los promociones. Después podés mirar mi laburo, te puede gustar o no, pero como difusión creo que alguna manera le sirve.

-¿Cómo se sostiene el proyecto?

-Cuando arranqué el programa lo sostenía con publicidades y tenía bastante, municipios chiquitos, dentro de todo había como un apoyo. Después que asumió Mauricio Macri se empezaron a caer todas las publicidades y actualmente no hay como un apoyo para nada. Estaría bueno que realmente haya un apoyo a proyectos culturales en la provincia, que desde el estado haya políticas que ayuden a los músicos, que es lo que estoy haciendo desde mi proyecto, realmente posicionarlos.

-¿Cuál fue la locación más rara o más exótica ?

No sé, como que siempre que voy a un lugar me enamoro visualmente, por ejemplo ahora en este último viaje cuando viene para Viedma pase por Conesa, con mucha buena onda, siendo un lugar chiquito, con muchos músicos, me sorprendió.

-¿Cómo es la integración con las redes sociales?

-Cambio montón, cada vez se concentra más el tema de los medios ahí, y ahora es como una manera de poder tener tus medios, hacer una serie web. Ahora uno de los lugares donde a más gente creo que podés llegar es en Instagram, el Facebook es como otro público. Todos los lunes estreno un capítulo por facebook y youtube de “El sonido en la nube”. En instagram hago un video de un minuto como avance y en las grabaciones, más con un video del celular, algún vivo.

-¿Cuál es el próximo desafío?

Luego de terminar los estrenos de este año, estoy en la búsqueda de cambiar el formato. Creo que está cumpliendo un ciclo, ya son cinco años. Por ahí si varias condiciones mejoran, si hay un presupuesto para lo audiovisual, integrar a más gente. A mí me gustaría poder realmente recorrer toda la provincia pero en calma, poder ir un lugar, grabar, hacer como unas sesiones en toda la provincia de “El Sonido en la Nube”, estaría bueno, por ahora lo venimos haciendo de la manera más artesanal.

-¿Qué aprendizaje tomás de toda esta experiencia?

Que se puede hacer un proyecto personal y por ahí vivir de eso (aunque con estilo independiente siempre tiene su dificultad), poder hacer algo que realmente le guste a uno dentro de lo audiovisual, dentro de lo que cada uno quiera y ver qué se puede hacer algo diferente. La vida se te va muy rápido para hacer cosas que uno no quiere.





Para ver los estrenos “El sonido en la nube” y sus novedades, seguílos en redes sociales.

Facebook: el sonido en la nube

Youtube: soñar soñar producciones

Instagram: @sonidonube

Fotos: Sonido en la Nube / Ana Estrabou