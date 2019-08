Por qué no sincronizar tus contactos de facebook

Seguramente notás que al usar Instagram u otra apps de Facebook, constantemente te sugiere contactar con algunas de las personas que tenés en tu agenda de contactos, incluso cuando le diste el permiso a esa aplicación.

¿ Por qué pasa esto?

Facebook sincroniza los contactos y los comparte con todas sus apps, de forma que solo necesitaste compartirlos en Messenger para que tus contactos se sincronicen también en WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger. Esto no sería mayor problema si no fuera porque estas aplicaciones te mostrarán publicidad en función de los amigos que tengas en tu lista de contactos.

Tus contactos, tu agenda... tus datos en la red

Facebook indica que utiliza la sincronización de contactos para facilitar la comunicación con otras personas que ya conocés en sus servicios. Sin embargo, la realidad es que la sincronización de contactos es otra forma en que la compañía usa sutilmente tu información personal (o a veces no tanto) y la de sus amigos ( en maneras que no siempre son del todo claras)

Al permitir la sincronización de contactos en Messenger, no solo le estás dando permiso a Facebook para encontrar coincidencias con tus amigos, sino que en realidad estás entregando una lista de todas las personas que conocés y le permitís usar esa información para mostrarte anuncios relacionados con sus gustos, así como ser utilizados en todas las apps del grupo sin tener que volver a solicitarlo en cada de ellas.

¿Qué hacer?

Podés evitarlo retirando el permiso a Facebook para utilizar los datos de tus contactos en servicios para los que no fue autorizado. Por ejemplo, para evitarlo en Instagram bastará con que accedas a la configuración de la app y tocá sobre la opción Cuenta.

Después, hacé clic sobre Sincronización de contactos, y desactivá el interruptor de Conectar contactos para evitar que te muestre contenido basado en tu relación con las personas que tienes en tu agenda de contactos.

De todas formas, no podrás evitar que Facebook use los datos de contacto que ya le has facilitado. Para ello tendrás que acceder al siguiente enlace y eliminar el nombre de todos los contactos que no quieres que se sincronicen, o pulsa el botón Eliminar todo para que no se sincronice ninguno.

Fotos: web