El Amazonas está a punto de entrar en fase “irrecuperable”

Así como el calentamiento global clama por hacer algo en pos de salvar al planeta de una destrucción inevitable, los pulmones verdes más importantes de cada continente también están en peligro, como el Amazonas, que se encuentra al borde de ingresar a una etapa de deforestación irrecuperable si es que no se toman medidas con urgencia, puntualmente en Brasil donde se encuentra la mayor porción de territorio selvático.

Para tomar dimensión del grave problema, Brasil pierde un área de bosque más grande que Londres. De hecho, hasta la fecha, sólo en julio se arrasaron 1.345 kilómetros cuadrados, un tercio más que el récord mensual anterior bajo el sistema de monitoreo satelital Deter B, que comenzó en 2015 y que marca el avance de una práctica que no tendrá marcha atrás. Pero hay más datos para entender el grave flagelo.

La deforestación del Amazonas brasileño ha aumentado a un promedio de tres campos de fútbol por minuto, según los últimos datos del gobierno. Por si no prestaste total atención, hay que volverlo a leer: tras canchas de fútbol cada 60 segundos. Esto llevó a que la selva tropical más grande del mundo se acerque a un punto de inflexión más allá del cual no se puede recuperar, y no hay gestos que frenen esta erradicación.

Para quienes creen que tener menos selva en América Latina no repercute en Noruega o en el sur africano, los científicos recuerdan que “la constante erosión de la cubierta arbórea debilita el papel de la selva tropical en la estabilización del clima global”, cita ANSA, y agrega: “Los científicos advierten que el bosque está en creciente peligro de degradarse en una sabana, después de lo cual su capacidad de absorber carbono se verá gravemente disminuida, con consecuencias para el resto del planeta”.

Luego de una reducción del 80% en la tasa de deforestación entre 2006 y 2012 en Brasil, los gobiernos sucesivos tomaron la decisión de ablandar las protecciones, lo que llevó a niveles más veloces de deforestación al punto de aumentar un 13% al nivel más alto en una década. Este año -2019- podría ser el peor de todos: se volvería a los niveles de la década del 2000, ritmo que inevitablemente llevará al punto de no retroceso.

El Intransigente