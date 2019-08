La provincia pone en marcha un programa en el marco del derecho a la identidad

Por Mariano Herrera

mherrera@noticiasnet.net

Fotos: Daniel Idiarte

Hace algunos días el gobierno de Río Negro informaba acerca de la implementación de su programa de identidad biológica. Más exactamente se trata del programa provincial de ‘Derecho a la Identidad Biológica y de Origen‘ y en ese sentido se llevaron a cabo disertaciones con referentes de organismos nacionales que trabajan en el tema.

Dicho programa, se aseguró, vienen a responder a una gran demanda de personas de la provincia que quieren conocer su origen. Vale aclarar que el programa en cuestión no refiere a casos del Terrorismo de Estado sino que trabaja con los ocurridos antes y después de la dictadura cívico militar que se inició el 24 de marzo de 1976.

El trabajo con las personas que buscan su identidad tiene que ver, se explicó, con una cuestión de autoestima, una necesidad emocional y también con cuestiones médicas relacionadas a aspectos genéticos hereditarios.

En ese sentido, precisó que se busca contener a nacidos antes de 1976 y posteriores a 1983 ‘que quieren averiguar su identidad por una cuestión de autoestima, una necesidad emocional; pero también por una cuestión médica relacionada a aspectos genéticos hereditarios‘.

El secretario de Derechos Humanos de Río Negro, Duilio Minieri, recibió a Noticias de la Costa y explicó que el programa se da en el marco de un acta acuerdo del Consejo Federal de Derechos Humanos realizado el 28 de mayo en Salta ‘Las provincias presentes adherimos todas a un acuerdo en relación a avanzar en la creación de áreas o de programas en cada una de las jurisdicciones, relacionados con la promoción del derecho a la identidad biológica y de origen. En Río Negro lo que estamos haciendo estamos en una fase preliminar, diagramando los lineamientos generales del programa y como parte de esta etapa preliminar, se inscribe toda una actividad de sensibilización, de difusión de la información, de concientización dirigido a la sociedad y respecto a que conocer la identidad biológica y el origen de cada uno es un derecho‘.

Los argentinos y argentinas conocemos la lucha por el derecho a la identidad que han llevado y continúan las Abuelas de Plaza de Mayo ‘Lo que se propone ahora es avanzar en casos que no tienen que ver con crímenes de lesa humanidad , que quizás gente que nació antes de la dictadura o después o durante la dictadura pero que su historias no tiene que ver con crímenes de lesa humanidad que se cometieron en esa época, y gente que fue adoptada y quiere conocer su origen. O a veces incluso hemos recibido casos de personas que conocieron a su madre pero no conocen quiénes eran los padres de sus padres y esto tiene implicancias subjetivas, emocionales vinculadas con la autoestima pero también consecuencias para la salud‘.

En ese sentido, Miniero detalló que existen afecciones que pueden ser de carácter genético o hereditario y a veces no conocer el origen genético, biológico de cada persona dificulta el tratamiento de determinadas problemáticas de salud.

‘Nosotros ya en Río Negro, en esta Secretaría de Derechos Humanos, desde hace años se atienden pedidos de personas que quieren conocer su identidad. Ya hay un camino que hemos recorrido. Lo que se quiere ahora y en virtud de también a responder a lo acordado en este Consejo Federal del año pasado en Salta, es sistematizar todo lo que se ha trabajado en un programa integral donde se prevean distintas cuestiones que se van a tener que abordar‘.

Amplia diversidad de casos

Más allá de la cantidad de personas que buscan su identidad en la provincia, tal vez lo más llamativo es la diversidad de cada uno de los casos.

Según Minieri hay personas que no saben su origen, otras que tienen alguna aproximación y personas que tienen una sospecha acerca de quienes podrían ser sus padres y precisan de un estudio de ADN para confirmarlo.

‘En los casos que se va a producir un encuentro porque se dio con buenos resultados en la búsqueda, hay ciertas prácticas que tienen que ser cuidados, tiene que haber buenas prácticas para facilitar ese reencuentro. Pensemos que hay una persona que busca y otra persona que es buscada y el buscado generalmente no sabe que está siendo buscado. Se tienen que preparar emocionalmente.

A veces la persona que busca, cuando está cerca de encontrar resultado o lo encontró,no quiere efectivizar el encuentro. Son decisiones que se deben respetar‘.

En todos los casos, se hace necesario articular con los municipios para hacer un trabajo territorial ordenado ‘Por ejemplo el Ministerio de Salud, Registro Civil , se tiene que poder acceder con facilidad al registro de los libros de nacimiento de los hospitales, a la documentación del Registro Civil, por mencionar algunas de las áreas con las cuales hay que articular para allanar el funcionamiento de este programa‘.

Minieri señaló que en la medida que se vaya sensibilizando e informando sobre este derecho y su importancia, cada vez aparecerán más personas que demanden una respuesta ‘Para esta primera etapa de sensibilización se requiere también la articulación con ONG que está relacionada con el tema del derecho a la identidad. En la charla que hicimos en la Legislatura, hubo representantes de ONGs, de la Red por la Identidad lo cual es muy valioso para nosotros. Las instituciones o áreas de la administración que trabajan con jóvenes por ejemplo la Secretaría de Deportes, la Secretaría de Cultura, que trabajan con encuentros de jóvenes por la cultura, o certámenes deportivos y que más allá de eso tienen un contacto bastante cercano y cotidiano con los jóvenes, nos parece que es importante que participen‘.

Encontrar a las personas

Minieri comentó que lo que falta es avanzar en la formalización del programa y acercarlo a las distintas áreas.

Consultado sobre si es difícil encontrar a las personas, manifestó ‘Hay casos muy diversos, hay casos en los que se acerca una persona que sospecha con bastante determinación de que una persona es su padre o su madre y que solamente le falta a veces realizar un examen de ADN. Otras veces se acerca alguien que no tiene demasiada idea de su origen. Hay situaciones en las que la persona ya conoce bastante y hasta tiene los recursos para hacer un examen de ADN o no lo necesita pero le falta quizás un sostén y un apoyo y un empuje emocional como para dar ese paso‘.

Por otro lado indicó que ante las formas novedosas vinculadas con los tratamientos médicos para la fertilización asistida, se está pensando en cómo actuar al respecto.

En cuanto a las edades de las personas, respondió que en general se trata de personas mayores ‘No obstante en este año y medio que he estado yo al frente de la Secretaría he conversado con personas más jóvenes y en la medida que se va conociendo que esto es un derecho y que la persona que tiene esta inquietud puede acercarse a plantearlo, se va generalizando una mayor cantidad de casos. Lo que se destaca es la gran diversidad de casos que se presentan‘.