Río Negro tuvo una representante de lujo en la final del Snow voley

Ayelén Gutiérrez es una allense de 22 años quien, como tantos otros jóvenes, tuvo su primer acercamiento con el deporte durante su etapa escolar. Amante de la actividad física en general, tímidamente confiesa que luego de haber participado en diversas disciplinas, desde que descubrió el vóley supo que quería una vida vinculada a él.

El concepto de trabajo en equipo sin la necesidad de roce físico con el adversario que caracteriza a la disciplina fue lo que la motivó a sus 12 años, a dedicar sus ratos libres a practicarlo en el gimnasio de Escuela Nº 23, dónde ofició de jugadora hasta el año pasado.

Paralelamente, comenzó a especializarse y a dirigir la modalidad indoor (vóley de salón), y realizó cursos de arbitraje de beach vóley en la zona.

Ayelén afirma que, de las experiencias como jugadora, DT y árbitro, sin dudas la más significativa fue la de poder dirigir como segundo árbitro la final del Snow volleyball World Tour entre Argentina y Estados Unidos en Bariloche a principio de mes.

“Si bien a lo largo de estos años me he formado, fue algo inesperado; un día me llamó el jefe de árbitros, Martín Medina, y me preguntó si me sentía preparada para afrontar este desafío para el que estaba siendo convocada”, comentó la deportista, quien se vio obligada a perfeccionar su inglés dos meses antes del torneo.

“Poder haber estado dirigiendo ese partido y participar de la capacitación previa con reconocidos árbitros internacionales y nacionales fue sin dudas una experiencia impensada e inolvidable”, sostuvo la joven que durante las mañanas trabaja en una panadería, por la tarde da clases de vóley en el Polideportivo de la localidad, y los fines de semana viaja por el Valle arbitrando encuentros.

“Mi proyecto de vida es seguir con esto; crecer, formarme, capacitarme, subir mi nivel, y en eso se que cuento con el apoyo y el acompañamiento de la Secretaría de Deportes, desde donde me motivan a partir de las convocatorias para participar en los circuitos provinciales y nacionales”, aseguró.