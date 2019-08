Diez por Alfabeto 2-8-19

Acuerdo

Se estimaba que el candidato a intendente por el radicalismo terminara arreglando con el ex vicegobernador para entrar como concejal. Pero lejos de eso, apretó el acelerador y va a seguir hasta que llegue a la bandera a cuadros, o se estrelle contra la pared en su intento.

Analistas políticos no entienden su estrategia, ya que si va a interna y pierde se quedaría sin nada y si gana y eventualmente sufre una derrota con otra fuerza política también se quedaría entre Pampa y la vía.



Ansiedad

La pregunta más recurrente en estos días es ¿cuándo se hará el sorteo de lotes en Viedma?

Todavía no hay ninguna fecha oficial, pero sí se puede anticipar que al menos será este año.

Bancos llenos

Se nota que ya empezó el cronograma de pagos de los estatales y de algunos privados, pues los cajeros automáticos estaban con largas colas durante este jueves. Parece que así seguirá toda esta primera semana.

También lo que se notó es que julio se hizo bastante largo y las tarjetas quedaron al rojo vivo, a pesar de los aguinaldos ¡Y agosto tiene 31 días!

Corrimiento

Con tantas impugnaciones y empujones de cara a la interna radical, va a terminar siendo candidato a intendente el que está en el fondo de la boleta o el cafetero de la Municipalidad.

"Tanto despelote por uno o dos concejales", dijeron en los pasillos del edificio de la calle Roca.

Éramos pocos

El que también habló de la interna radical fue el expresidente del partido a nivel provincial, Dario Berardi, quien dijo textualmente "Ir a tener que buscar a De Rege es un fracaso", ya que se necesitan dirigentes jóvenes.

Nuestros lectores no le dejaron pasar ni una. Primero, lo destrozaron por conjugar mal los verbos y luego porque justamente él no quería ceder la conducción del partido desde hace añares. Has lo que yo digo, no lo que yo hago.

Foto

En el perfil de su Facebook, el exvicegobernador y ahora candidato a intendente mantiene una foto donde se lo ve con la senadora exarista y hoy ultrakirchnerista.

Claro, la imagen es de 2014, cuando las ideas de ambos estaban más o menos en el mismo carril. Sin embargo, ahora la figura de la serrana no lo beneficia en lo absoluto. Pongale "Delete".



Guardia

Esperar para una atención en el hospital público de Viedma ya se ha hecho todo una odisea. La demora ronda entre 4 y 6 horas, en un espacio reducido que se convierte en un caldo de cultivo para contagiarse otras enfermedades.

La falta de profesionales se asoma como uno de los principales factores y lo sufren los pacientes.

Parches

En rotonda Perón y su cruce con Álvaro Barros, antes de llegar a Castelli, repararon por enésima vez el pavimento por grandes pozos.

Parece que es un parche más y con la próxima lluvia otra vez sopa. Sería más conveniente cerrar el tránsito y hacer un arreglo como se debe.



Pedigüeños

La Municipalidad de Viedma inauguró tres nuevos gimnasios al aire libre y ya se contabilizan más de 25 de este tipo en la ciudad.

Lejos de aplaudir esta obra para los chicos, varios lectores apuntaron sus propios pedidos: canchas de básquet, arreglos en las plazas, repaso de calles y más solicitudes.

Vecino destacado

Tras un informe del Centro de Alfabetización en las 915 Viviendas, la concejala radical propuso al organizador Mario Andrés como Vecino Destacado, por su laboriosa tarea social.

No es la primera vez que sale un proyecto en el recinto de la calle Buenos Aires luego de leer nuestras páginas. El Concejo está con otro punto de vista.