El deporte vuelve a reunir a miles de rionegrinos

Los Juegos de Río Negro, el certamen más convocante de la provincia, iniciará la semana próxima su recorrido zonal en el Valle Medio, Alto Valle y zona Atlántica.

En este recorrido se hará la búsqueda de los primeros clasificados a la gran final provincial con la incorporación de una nueva disciplina: el básquet 3x3.

La actividad organizada por el Gobierno de Río Negro comenzará el martes 6 en Río Colorado para la categoría sub 19 y en General Conesa para la sub 16 y sub 17, seguirá el miércoles 7 en Villa Regina y luego el viernes 9 simultáneamente en Cipolletti y Fernández Oro, nuevamente para jóvenes sub 19.

Este año la gran novedad es la incorporación del básquet 3x3 para las categorías de 13 a 16 años que se suma a las disciplinas que ya se disputaban: handball, vóley, ajedrez y atletismo. Todas en ambas ramas.

A lo largo del año se definen los clasificados en cada disciplina a través de fechas para cada categoría y en las seis zonas de la provincia: Atlántica, Andina, Sur, Alto Valle Este, Alto Valle Oeste y Valle Medio.

Los Juegos están destinados a jóvenes rionegrinos de entre 11 y 19 años escolarizados, de clubes, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y juntas vecinales, entre otros y recorren un largo camino desde las etapas locales hasta la final provincial con alrededor de 15.000 jóvenes en competencia durante el proceso.

Este año el cierre del certamen se hará, al igual que en años anteriores, dividido en dos etapas. Primero en Viedma del 15 al 18 de octubre para el atletismo y luego del 5 al 9 de noviembre para el resto de las disciplinas.

Así los Juegos organizados por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte vuelven a cautivar a miles de rionegrinos que disfrutan del deporte y alientan a los jóvenes en su camino a la gran final.