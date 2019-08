La crisis global económica que vive la Argentina afecta a todos los sectores y uno de ellos es el del comercio. Marco Magnanelli, titular de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción, habló en Toca Madera por Radio Noticias y explicó detalles de la problemática. En ese sentido indicó que no es el mejor momento para el cuentapropismo ‘La verdad que no y la cuestión es la falta de circulante, faltan un montón de cosas. El otro día hablábamos de cuestiones de impuestos y el cuentapropista es un elemento de la economía que está no te digo abandonado pero está mirado desde cierto costado. Y si te ponés a sumar somos el 60 por ciento de los dadores de trabajo, a nivel nacional 70 por ciento del trabajo registrado viene del tipo que tiene una pyme, un comercio, y eso es como una paradoja. Somos el sector al cual más se lo aprieta en momentos de crisis y es el sector que más trabajo aporta‘.

Magnanelli señaló que sigue siendo una demanda latente que se tome en cuenta al sector privado ya que es uno de los lugares donde se evacúa gran parte del trabajo ‘Si el sector privado desaparece, desaparece la economía como tal. Esta cuestión de que al sector privado se le puede extraer indefinidamente sus recursos y se lo pueda apretar indefinidamente es una paradoja. Hoy el cuentapropismo está complicado‘.

El titular de la Cámara indicó que la capital provincial recibe una masa de plata importante ‘Me gustaría saber cuánto de ese dinero se gasta en Viedma o se invierte en Viedma‘.

Al respecto comentó que faltan propuestas para inversores privados ‘El que tiene una plata y quiere invertir tiene muy pocas opciones para llevar a su dinero‘.

Por otro lado se refirió al problema de la carga impositiva a la cual calificó como atroz ‘Pagamos impuestos nivel nórdico con servicios que ni mucho menos se acercan pero al sector nuestro lo que más le afecta son cuestiones de servicios, pagos de servicios que se han ido por las nubes y la falta de circulante. El achicamiento del poder adquisitivo de quienes tienen el poder de consumo. Los impuestos no han bajado y sin embargo de un tiempo a esta parte los impuestos se podían pagar. Se podían pagar sueldos, impuestos. Yo tengo mi empresa hace ocho años, es la primera vez que estoy en esta situación y no lo digo por una cuestión sectorial de pegarle al gobierno, lo digo porque miro a mi empresa todos los meses y estamos haciendo malabares para poder mantener y poder pagar la estructura básica, muchas empresas han cerrado. Entonces la falta de poder circulante, la falta del poder adquisitivo es lo que le pega directamente en el estómago a la pyme‘.