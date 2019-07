Sol de Mayo queda libre en la primera fecha

El equipo de Viedma hará su estreno en el Grupo B en la segunda jornada visitando a Desamparados de San Juan, el domingo 8 de septiembre. Su primer compromiso en condición de local será ante Juventud Unida de Gualeguaychú el domingo 15.

Durante el encuentro de dirigentes que tuvo lugar en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino se decidió modificar la idea inicial y se acordó que al cabo de la etapa clasificatoria se juegue un hexagonal final entre los seis primeros a una sola rueda. Los ganadores de cada uno lograrán el ascenso a la Primera Nacional.

Por otro lado, quedó establecido que los descensos al Regional Amateur serán cuatro. Los dos últimos de cada grupo perderán la categoría.

La fase regular se desarrollará con cruces de ida y vuelta y los equipos serán divididos en dos zonas de quince. Tendrá un total de treinta fechas, con inicio el 1 de septiembre y cierre el 3 de mayo.

FIXTURE FEDERAL A - ZONA B

Fecha 1 (01/09)

Sansinena vs. Desmparados

Olimpo vs. Círculo Deportivo

Estudiantes de San Luis vs. Villa Mitre

Huracán Las Heras vs. Juventud Unida

Deportivo Madryn vs. Camioneros

Peñarol de San Juan vs. Deportivo Maipú

Ferro de General Pico vs. Cipolletti

Libre: Sol de Mayo de Viedma

Fecha 2 (08/09)

Villa Mitre vs. Deportivo Madryn

Camioneros vs. Olimpo

Juventud Unida vs. Sansinena

Cipolletti vs. Peñarol

Deportivo Maipú vs. Estudiantes

Círculo Deportivo vs. Huracán Las Heras

Desamparados vs. Sol de Mayo

Libre: Ferro

Fecha 3 (15/09)

Olimpo vs. Villa Mitre

Sansinena vs. Círculo Deportivo

Sol de Mayo vs. Juventud Unida

Huracán Las Heras vs. Camioneros

Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú

Estudiantes vs. Cipolletti

Peñarol vs. Ferro

Libre: Desamparados

Fecha 4 (22/09)

Villa Mitre vs. Huracán Las Heras

Deportivo Maipú vs. Olimpo

Camioneros vs. Sansinena

Ferro vs. Estudiantes

Cipolletti vs. Deportivo Madryn

Círculo Deportivo vs. Sol de Mayo

Juventud Unida vs. Desamparados

Libre: Peñarol

Fecha 5 (29/08)

Sansinena vs. Villa Mitre

Olimpo vs. Cipolletti

Desamparados vs. Círculo Deportivo

Sol de Mayo vs. Camioneros

Huracán Las Heras vs. Deportivo Maipú

Deportivo Madryn vs. Ferro

Estudiantes vs. Peñarol

Libre: Juventud Unida

Fecha 6 (06/10)

Villa Mitre vs. Sol de Mayo

Ferro vs. Olimpo

Deportivo Maipú vs. Sansinena

Peñarol vs. Deportivo Madryn

Cipolletti vs Huracán Las Heras

Camioneros vs. Desamparados

Círculo Deportivo vs. Juventud Unida

Libre: Estudiantes

Fecha 7 (13/10)

Olimpo vs. Peñarol

Sansinena vs. Cipolletti

Desamparados vs. Villa Mitre

Juventud Unida vs. Camioneros

Sol de Mayo vs. Deportivo Maipú

Huracán Las Heras vs. Ferro

Deportivo Madryn vs. Estudiantes

Libre: Círculo Deportivo

Fecha 8 (19/10)

Villa Mitre vs. Juventud Unida

Ferro vs. Sansinena

Estudiantes vs. Olimpo

Peñarol vs. Huracán Las Heras

Cipolletti vs. Sol de Mayo

Deportivo Maipú vs. Desamparados

Camioneros vs. Círculo Deportivo

Libre: Deportivo Madryn

Fecha 9 (24/10)

Olimpo vs. Deportivo Madryn

Sansinena vs. Peñarol

Círculo Deportivo vs. Villa Mitre

Juventud Unida vs. Deportivo Maipú

Desamparados vs. Cipolletti

Sol de Mayo vs. Ferro

Huracán Las Heras vs. Estudiantes

Libre: Camioneros

Fecha 10 (03/11)

Villa Mitre vs. Camioneros

Estudiantes vs. Sansinena

Deportivo Madryn vs. Huracán Las Heras

Peñarol vs. Sol de Mayo

Ferro vs. Desamparados

Cipolletti vs. Juventud Unida

Deportivo Maipú vs. Círculo Deportivo

Libre: Olimpo

Fecha 11 (10/11)

Sansinena vs. Deportivo Madryn

Huracán Las Heras vs. Olimpo

Camioneros vs. Deportivo Maipú

Círculo Deportivo vs. Cipolletti

Juventud Unida vs. Ferro

Desamparados vs. Peñarol

Sol de Mayo vs. Estudiantes

Libre: Villa Mitre

Fecha 12 (17/11)

Olimpo vs. Sansinena

Deportivo Maipú vs. Villa Mitre

Deportivo Madryn vs. Sol de Mayo

Estudiantes vs. Desamparados

Peñarol vs. Juventud Unida

Ferro vs. Círculo Deportivo

Cipolletti vs. Camioneros

Libre: Huracán Las Heras

Fecha 13 (24/11)

Villa Mitre vs. Cipolletti

Sansinena vs. Huracán Las Heras

Sol de Mayo vs. Olimpo

Camioneros vs. Ferro

Círculo Deportivo vs. Peñarol

Juventud Unida vs. Estudiantes

Desamparados vs. Deportivo Madryn

Libre: Deportivo Maipú

Fecha 14 (01/12)

Olimpo vs. Desamparados

Ferro vs. Villa Mitre

Huracán Las Heras vs. Sol de Mayo

Deportivo Madryn vs. Juventud Unida

Estudiantes vs. Círculo Deportivo

Peñarol vs. Camioneros

Cipolletti vs. Deportivo Maipú

Libre: Sansinena

Fecha 15 (07/12)

Villa Mitre vs. Peñarol

Juventud Unida vs. Olimpo

Sol de Mayo vs. Sansinena

Deportivo Maipú vs. Ferro

Camioneros vs. Estudiantes

Círculo Deportivo vs. Deportivo Madryn

Desamparados vs. Huracán Las Heras

Libre: Cipolletti

**Para la segunda ronda se invertirán las localías.