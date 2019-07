Crítica situación para una perra y sus seis cachorros

Desde la agrupación que socorra animales, Ni Uno Más en la Calle, se dio a conocer el crítico estado que atraviesa una perra y sus seis cachorros de unos 25 días de vida.

Micaela Olavarría, referente de la entidad, dialogó con Noticias y explicó: "Fuimos a buscar a una perra que estaba sarnosa y no la encontramos. A la vuelta, veníamos por la calle 25 del 30 de Marzo y vimos tirada en la calle a una perra con sus seis cachorros, nos bajamos y ahí empezamos a preguntarnos ¿qué hacemos? porque nosotros en el tránsito tenemos parvovirus y moquillo y no los íbamos a poder llevar. Nos quedamos paradas esperando cinco minutos, salió un vecino llamado Raúl y nos contó que la perra era de al lado pero no se hacían cargo y que el 1 de julio les parió en la cama".

El vecino accedió a cobijar a los animales en su propia casa, pero narró que su perro Tobi también tiene hinchazón en la cara y le dio un analgésico, por desconocimiento, que podría agravar su estado.

Olavarría añadió: "La situación de Raúl también es complicada porque no tiene nada, aparentemente se le quemó la casa, no tiene ni puerta y su perro come la mitad de lo que come él".

De esta manera, desde Ni Uno Más en la Calle se solicitan donaciones de alimento balanceado Premium para cachorros y colaboraciones de alimento y ropa para Raúl y su mejor amigo.

Desde ya, se agradeció la atención de la veterinaria CEVEP.

Se pueden acercar comida y abrigo en la Vinoteca Fondo Blanco de Álvaro Barros 420 o bien comunicarse al Facebook Ni uno mas en la calle Viedma Patagones.