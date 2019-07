Ismael Curugual: "En época de elecciones somos los monitos de los políticos"

El presidente de la Junta Vecinal del barrio San Martín, Ismael Curugual, habló en Toca Madera por Radio Noticias sobre las obras de asfalto que se realizan en el sector y el aprovechamiento de políticos sobre el vecinalismo.

Al respecto, explicó: "Comenzaron a ejecutarse siete cuadras que van a beneficiar a los establecimientos escolares, al CEM 141, el CEM 154, el Jardín 70 y la Escuela 297. Además, se van a asfaltar dos cuadras más que van a beneficiar al Centro de Salud".

Consideró en ese sentido: "Nuestra actividad es gestionar en forma permanente, ésta obra de asfalto era un viejo reclamo de los vecinos del barrio, principalmente porque concurren muchos chicos a los establecimientos escolares y en invierno algunas calles son casi intransitables, ésta es una obra a la que nosotros le damos mucho valor".

Valoró, en otro orden, la relación con funcionarios municipales dado que "tenemos una buena comunicación con la actual gestión municipal, se destaca la buena comunicación con los dirigentes vecinales, ante un reclamo no tenemos que estar dando tantas vueltas. Hay un contacto directo, que no es solamente de lunes a viernes, sino que también está los sábados, los domingos, feriados".

Curugual, asimismo, criticó la utilización de los referentes vecinales por parte de algunos políticos: "El vecinalismo es una tarea silenciosa, poco reconocida, nosotros en las elecciones servimos para llevar votos nomas, nunca nos proponen ninguna candidatura a nosotros. Para las cosas importantes hay otros señores. Nosotros servimos para trabajar en el barrio y que se vengan a sacar selfies con nosotros".

En ese orden, no ocultó su enojo: "A mí me re molesta porque este año, que es un año político, somos como los monitos de Viedma. A algunos políticos les agarra el ataque de solidaridad y después no los vemos más, eso molesta. Que venga un diputado, que todos sabemos que gana 180 mil pesos, a sacarse selfies y a hablar de nuestra pobreza ¿qué más querés?"

El vecinalista añadió: "A mí algunos políticos me han dicho ¿podemos hacer una reunión? Y les dije no. En otro lugar sí, pero en la Junta no, si yo no te conozco. Acá hay que ser franco. Por ejemplo, el (José Luis) Pollo García Pinasco vino un día y me dijo ¿nos podemos juntar con vos? Yo no te conozco, no sé quién sos, ni te conozco de ninguna actividad. Yo no puedo hacer una reunión con una persona que no conozco. Hay que ser sincero".

"Yo veo en las redes sociales que los políticos dicen que estuvieron en tal barrio y ¿cuál es el misterio? Se sacan fotos en los merenderos, en las juntas, con las cloacas y por ejemplo hay un diputado que gana 180 mil entre paréntesis y ¿de qué pobreza me va a hablar el diputado? Concretamente (Mario) Sabbatella", completó.

Curugual precisó también: "Yo voy a hablar con los vecinos y les digo ¿sabes con quién te sacaste fotos? ¿Sabes cuánto gana? No se dejen engañar con esta gente porque a éstos ustedes no los van a ver nunca más. Ellos estacionan sus autos impresionantes a dos o tres cuadras y se caminan otras dos o tres cuadras más, se interiorizan un poco, y con eso se venden. Nosotros andamos en colectivos todos los días y en época de elecciones somos los monitos de los políticos. Es la sociedad que tenemos".

"Yo no me creo dueño de la verdad, yo doy mi opinión, pero por ejemplo si un diputado me dice que no gana 180 mil pesos que me muestre el recibo de sueldo y que me diga que yo soy un mentiroso. Yo voy a seguir peleando por mis ideales, ojalá que en algún momento acá se forme un partido vecinal con buenos vecinalistas, que esta elección no va a ser, y ya nosotros pensaríamos por nosotros mismos, no dándoles votos a personas que dicen ser buenas pero que yo no lo puedo garantizar", dijo.

Curugual diferenció el trato con el actual intendente José Foulkes, pues ya se conocen de cuando ambos eran presidentes de juntas vecinales y mantienen un "diálogo franco", pero "dudo que al intendente se le estén diciendo las cosas que están pasando".