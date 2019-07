Dario Berardi: "Ir a tener que buscarlo a De Rege es un fracaso"

El expresidente del radicalismo provincial, Darío Berardi, habló en Frecuencia Vyp sobre la interna de cara a la intendencia de Viedma que se desarrollará este domingo 4 de agosto.

En ese sentido, manifestó: "No estoy siguiendo de cerca el desarrollo de esta interna porque renuncié a la presidencia del radicalismo hace algún tiempo y no estoy participando de esta interna. De todas maneras, es una mala presentación, es un mal esquema de lo que debería haberse cerrado en el partido para encarar la elección municipal en Viedma. Me parece que esto es producto de todo un proceso que se vino dando, de falta de apertura desde la gestión municipal, que hizo que lleguemos a esta situación".

A decir del referente radical "es una interna sin mucho sentido, para enfrentar una elección difícil. No me gusta, no es el mejor camino, pero es lo que hay".

En cuanto a la impugnación de Mario De Rege, que fue recientemente afiliado al partido centenario, y las amenazas de José Luis García Pinasco de ir a la Justicia si el Comité lo acepta como candidato, Berardi expresó: "El radicalismo de Viedma no debería estar en este cuadro, creo que es el resultado de cómo se ha ido comportando hasta acá la gestión municipal y fundamentalmente el intendente".

Sostuvo en ese aspecto: "Debería haberse trabajado la construcción de un candidato con mucha antelación, haber involucrado a todo el partido, haber sumado, haber tenido una apertura distinta como lo hicimos en otro momento. Para mí, después de ocho años de gestión municipal de Foulkes, ir a tener que buscarlo a De Rege es un fracaso. Deberíamos haber construido a una figura joven, distinta, con otro panorama".

Berardi cuestionó: "No hemos construido nada nuevo, es un fracaso desde ese punto de vista. Yo no quiero incidir con lo que pueda opinar sobre la habilitación, si corresponde o no, para mí no corresponde; es decir, las internas son para los afiliados, De Rege no está afiliado más allá de que después de un periplo de cuantos partidos transitó se volvió a afiliar... firmó la ficha, no está en el padrón, no ingresó a la Justicia".

Además, citó que la Carta Orgánica permite la participación de extra partidarios, ya que "lo que dice la Carta Orgánica es que si el Comité local, por los dos tercios de los miembros de la Comisión habilita hasta un 30 por ciento se puede llevar en la lista, pero éste trámite tampoco se hizo". "Esto es una impericia por parte de la conducción del Comité porque si estaban pensando la figura de De Rege podrían haberlo hecho", añadió.

El dirigente que condujo el radicalismo precisó: "Lo que ocurra va a ser a los manotazos, a los empujones, a destiempo, ya venimos con una fecha que no se comprende por qué, sí se sospecha pero no se tiene información de por qué es el 6 de octubre".

Respecto a esas sospechas, Berardi indicó: "Yo creo que alguno se sentó a hablar con gente del gobierno por su continuidad laboral en algún lado, pero es la sospecha. No tiene goyete, salvo que quieras favorecer a alguien no tiene ninguna explicación, no podemos tener un discurso de que no podemos tener a la ciudadanía permanentemente votando y después clavar una elección dos semanas antes de otra elección".

"Después de 16 años de gobiernos radicales, de buenas gestiones, de una transformación de Viedma, cualquier viedmense bien intencionado no puede dejar de reconocer que Viedma es otra a partir de 16 años de gobierno radical. Estamos cerrando un proceso no en los mejores términos", puntualizó finalmente.