El domingo habrá internas en el radicalismo de Viedma

En medio de polémicas y pedidos de impugnación, Pedro Sánchez, secretario de Gobierno de Viedma, confirmó la realización de internas en el radicalismo viedmense.

De esta manera, 5 mil afiliados, dijo Sánchez, podrán votar este domingo de 8 a 18 en el Comité local por las listas de Mario De Rege o José Luis García Pinasco.

Sánchez, quien apoya la lista de Mario De Rege, habló en Días Distintos por Radio Noticias acerca del pedido de impugnación sobre éste por parte de García Pinasco.

“Nosotros pensamos que no progresa, creemos que son tácticas me parece a mí, estratagemas diríamos más que tácticas vinculadas a ensuciar el proceso. No se puede poner en tela de juicio a un dirigente como Mario De Rege que para nosotros es un extrapartidario que ha mostrado su voluntad ya inclusive anterior a la convocatoria a elecciones de querer afiliarse al radicalismo. Un dirigente que ha estado en el radicalismo entre el 83 y el 2011 afiliado. Hubo determinadas coyunturas que hicieron que por ahí abandonara y por un tiempo no estuviera en la actividad política pero ha vuelto con un compromiso ganador”.

Por otro lado y consultado sobre la falta de unidad en la UCR, contestó “Siempre por lo menos desde la municipalidad y con los sectores con los que estamos trabajando internos del partido, pusimos la voluntad del conjunto por las voluntades individuales. Salir del yo - yo y hablar del nosotros. Uno sale a buscar cuál es la mejor propuesta que le puede ofrecer a los viedmenses y no pasa por actitudes personales e individuales porque después se vuelve muy difícil de revertir”.