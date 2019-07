"Hay temas sensibles que no deben ser utilizados en campaña"

Marcelo Castronovo se refirió a la campaña electoral de cara a las PASO del próximo 11 de agosto y en particular a la utilización de temas sensibles como es la Salud.

En tal sentido, comentó que en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante hubo un Pedido de Informes presentado por el bloque PJ – FpV sobre el tema salud y en particular sobre el funcionamiento del hospital Arancibia, de Villalonga.

En este orden añadió que días atrás se llevó a cabo una reunión con los trabajadores del hospital quienes pidieron desmentir los dichos de la concejal Carina Solá en la mencionada sesión.

Desmentida

Al respecto sostuvo que “hubo un reclamo de la oposición en relación al hospital Arancibia y los trabajadores pidieron una reunión para desmentir los dichos de la concejal Solá sobre maltrato a los vecinos. El mismo personal salió a desmentirlo”, afirmó Castronovo.

Según consideró, “hay temas muy sensibles que no deben ser utilizados en campaña, creo que fueron desafortunadas las expresiones de la concejal. En casi cuatro años de gobierno hemos aprendido que estar presente es la mejor forma de hacer campaña”.

Y añadió que “este tipo de expresiones lo único que producen es desgate, sobre todo cuando se hacen denuncias públicas que no tienen ningún sustento. El mismo personal del hospital salió a defender su trabajo”.

Por lo expuesto, Castronovo consideró que “la mejor forma de hacer campaña es el cara a cara con los vecinos. En nuestro caso, Cambiemos está trabajando mucho con la juventud, realizando diferentes actividades”.

El sábado y domingo “estuvimos doblando boletas, para salir a caminar con la jefa de campaña. Además entendemos que hay mucho por hacer y hay que tener proyectos para gobernar, lo mejor es hablar con los vecinos”, añadió.

Volviendo a las denuncias públicas en campaña, afirmó que “esto es como cuando hablamos de distintos problemas que pueden haber en una localidad del interior, entonces decimos: Concejales vayan a ver a los delegados, hablen con ellos, creo que deben interiorizarse primero”.

Ferrocarril

Otro tema abordado por la concejal fueron las pintadas en vagones y Estación de Trenes de Carmen de Patagones, al respecto sostuvo: “Lo del ferrocarril también es para repudiar porque el Intendente –José Zara- hizo las gestiones para recuperar el lugar, ponerlo en valor y destinarlo a Educación. Salir y hacer un daño y que después digan: “No importa, lo vamos a pintar”, no alcanza, no, lo que hicieron a los vagones no se recupera”.

Dicho accionar, consideró, “fue un exceso. Ellos mismos –por el Frente de Todos- se reúnen para decir no agresividad, pero finalmente terminan peleándose por los lugares, por las pintadas, eso se vé en los espacios públicos”.

Campaña

Para finalizar con el tema afirmó que “la mejor manera de hacer campaña es salir y hablar con los vecinos, que nos planten otras necesidades. Lo que hicieron no me gustó, menos maltratando dinero del Estado. Creo que hay que seguir viendo al vecino, escuchando al que acompaña y al que se queja, también al que tiene una demanda para ir cubriéndola, esa es la forma que aprendí a caminar la calle y hacer campaña”.