Trabajadores desconformes con los dichos de concejales

Por medio de una nota los empleados del Hospital “Eduardo Arancibia” de Villalonga, solicitaron reunirse con los concejales, en particular con aquellos que hicieron exposiciones sobre el mencionado Centro de Salud, en la última Sesión Ordinaria, con la intención de manifestar su incomodidad por los dichos de algunos ediles sobre una supuesta mala atención y persecución política en el mencionado Hospital.

El Presidente del HCD, Costantino y los concejales María Ciccone, Gerardo Bari, Carmen Amico, Fernando Lenschow y Juan Pablo Lozano viajaron para reunirse con la Directora del Hospital Paula Zarich, médicos, empleados administrativos y enfermeros.

Cabe recordar que en la mencionada sesión se solicitó un pedido de informe que fue contestado en el desarrollo de la misma por el bloque Cambiemos y de todas formas el bloque PJ-FPV-UC siguió adelante con el pedido y por ello fue aprobado por mayoría.

En Villalonga

En la charla en Villalonga, los responsables de la Salud, vertieron duros conceptos sobre los concejales afirmando que “no es lo mismo el Villalonga de hace 20 años que el Villalonga de ahora, su población ha crecido muchísimo, y que algún paciente nos critique lo entendemos, pero ya que los que te representan te critiquen sin conocer, sin saber que acá siempre tenemos médico, a lo sumo el médico salió en la ambulancia con una emergencia y está el médico de guardia pasiva. De a poco hemos sumado médicos y esos comentarios nos duelen”, manifestaron los trabajadores.

El nosocomio atiende alrededor de 98 personas por día. Tiene promedio de cuatro salidas de emergencia en ambulancia y unos 36.000 pacientes al año.

La dinámica del Centro de Salud de Villalonga es distinta a la de la cabecera del Partido, los médicos de guardia también atienden los consultorios del mismo. El Hospital es el único Centro de Salud de la localidad.

El Concejal Lozano por su parte aclaro que en HCD no hubo denuncia, sino que se solicito un pedido de informe por preocupación de algún vecino que llego al Bloque del PJ-FPV-UC y que ese trámite administrativo debe seguir su curso. La Concejal Amico manifestó que cada uno es responsable de sus dichos y que hay que buscar la manera de ayudar para salir delante de esta situación.

La Concejal Ciccone, quien fue la que recepción en mano la nota de parte de los trabajadores, los Concejales Bari y Costantino se comprometieron a realizar una conclusión positiva para seguir mejorando en la atención de los vecinos.

Los trabajadores también se mostraron molestos por algunos dichos vertidos a la prensa, posteriores a la Sesión. Entre los reclamos que se les hizo a los concejales se escucho “Nos duele que una persona que nos representa que no se haya tomado el trabajo de venir y hablar con nosotros. Ustedes que son los representantes, tienen empezar a no generar estos enfrentamientos que no nos ayudan en nada”, en una clara alusión a una comparación entre el Hospital local con el Hospital de Stroeder y que se atiendan pacientes entre localidades es habitual. “Acá no dejamos a nadie sin atender”. También tiene que ver con una cuestión cultural que tiene su fundamento en la cantidad de años que cada médico atiende en cada lugar y que no es tan fácil revertirlo entre ambos Hospitales.

Ingreso

Finalizada la misma el Presidente del HCD, les informo que la nota será ingresada a la Sesión para su tratamiento y que si en el transcurso del tiempo hasta la próxima Reunión que será el siete de agosto hay mas información para anexar será bienvenida.

Participaron de la reunión el presidente del Honorable Cuerpo Julio Costantino, los Concejales María Ciccone, Gerardo Bari, Carmen Amico, Juan Pablo Lozano y Fernando Lenschow. Junto a la Directora del Hospital Paula Zarich, médicos, empleados administrativos y enfermeros.