Zara: "Hoy salen a decir que son los salvadores"

El Intendente y precandidato a la reelección por Juntos por el Cambio, José Zara, dialogó con Radio Noticias y se refirió a las obras públicas puestas en marcha por su gobierno, así como también de la "gestión anterior".

Obra pública

En el transcurso de los últimos días "estuvimos recorriendo algunas obras como son las nuevas luminarias en Stroeder y San Blas, que mejoran mucho la transitabilidad de las localidades. Venimos avanzando y bien. Quisiéramos hacer más inversiones en ese tipo", afirmó el mandatario y precandidato.

Otra de las visitas realizadas fue a la localidad de Juan A. Pradere, "allí estuvimos supervisando la construcción del nuevo edificio escolar, en Villalonga también porque empezamos con el edificio nuevo del CEC 3 -Centro de Educación Complementaria-, que hemos comprado y que actualmente está en refacción".

En este orden, añadió que desde su gestión municipal "vengo apostando mucho a lo que es Educación porque es una manera de ir dando oportunidades a los jóvenes y chicos".

Con tal objetivo, "también estamos poniendo en valor la Estación de Trenes de Carmen de Patagones, donde funciona el Centro de Formación Profesional 401".

En ese lugar justamente en los últimos días "aparecieron algunas pintadas", situación que llamó la atención del mandatario, quien afirmó que fueron realizadas "por gente que pertenecen a Educación, que están en el gremio y que son en definitiva quienes no respetan las normas y eso es preocupante".

Precandidato procesado

Consultado por la situación económica de la Municipalidad de Patagones, expresó que "tenemos un Municipio equilibrado, ordenado" y que recientemente se llevó a un acuerdo "para saldar una deuda del IPS, de 2005 a 2015. También tenemos un convenio con el Instituto de la Vivienda y estamos pagando juicios contra el Estado Municipal, que son parte del pasivo que nos dejó la gestión anterior".

Sobre este punto, Zara fue critico con el ex intendente Ricardo Curetti y sus funcionarios. Al respecto expresó: "Es como que no se hacen cargo de lo que dejaron y hoy salen a decir que son los salvadores. El precandidato procesado dice que no presentamos los papeles, cuando ellos tuvieron tres años para hacerlo. Siempre es fácil echarle la culpa a otro".

Según afirmó José Zara, "a la gestión anterior le dieron la plata para resolver el tema de la basura y no lo hicieron. Nosotros lo estamos realizando con el Girsu -Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbano-".