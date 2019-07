De Rege planteó hacer proyectos que no estén "encorsetados dentro de los partidos"

El exvicegobernador Mario De Rege dialogó en Toca Madera por Radio Noticias sobre su candidatura para la intendencia de Viedma.

En tal aspecto, comentó: "Esto surge de una charla reciente con José Luis Foulkes, yo le había manifestado que en estas elecciones contaran conmigo, no como candidato porque esa no era mi idea sino que me dedicaba a la actividad privada, no pensaba ser candidato, pero en función de la charla con José Luis acepté esta candidatura con mi equipo".

El referente radical agregó a la misma vez que a las internas "hay que tomarlas con naturalidad, es el mecanismo que tienen los partidos políticos para definir las candidaturas en democracia".

En cuanto a los integrantes de su gabinete, planteó: "De la misma forma que hay radicales que van a participar en nuestro espacio y que están presentados en la lista de elecciones internas, también hay mucha gente que pertenece a otros partidos, peronistas, gente que votó a Juntos Somos Río Negro, de diversas extracciones. Creo que en la política es importante hacer proyectos que no estén encorsetados dentro de los partidos políticos".

De Rege precisó en el mismo orden: "En la cuestión municipal, donde hay más proximidad y nos conocemos más, con más razón me parece que hay que tratar de hacer proyectos y formar a un equipo que tenga una visión de Viedma y también los viedmenses en general tenemos que hacer un equipo, porque si queremos trabajar para una Viedma que tenga más puestos de trabajo tenemos que trabajar juntos".

El ingeniero indicó además: "Me parece que en algo que nos hemos venido quedando los viedmenses es en tener una Viedma con una economía más diversificada, que signifique más puestos de trabajo, por el lado de una Viedma turística. Esto tiene que ver con poner más en valor a la costanera, no solamente ir haciendo obras en etapas que en este momento se están haciendo, sino ponerla en valor como un insumo del turismo".

"Uno habla con la gente de Viedma en la calle, no en el ámbito político, y yo creo que los viedmenses tenemos una preocupación para que hayan más puestos de trabajo para los que hoy no lo tienen y también para que los chicos que están afuera de Viedma puedan volver, sino va a llegar un momento que nuestros hijos no van a poder volver a vivir acá si así lo desean porque una Viedma que sea solamente dependiente de la administración pública no abarca a una población mucho más grande que la que tiene", determinó.

El postulante para suceder a Foulkes remarcó así que hay que apuntar a la matriz productiva y turística que tiene la capital provincial: "Esos tienen que ser objetivos de los próximos años, además de la tarea inmediata como tener las calles en condiciones, que es una tarea básica del municipio".