Licitaron la obra de cloacas para el barrio Ceferino

El Intendente, Ing. José Luis Zara, Zara presidió el acto de apertura de sobres de la obra de ejecución de red cloacal, 1º etapa, del Barrio Ceferino de Carmen de Patagones.

El mismo se desarrolló en el despacho del jefe comunal, y contó con la presencia del Presidente del HCD, Julio Constantino, el Jefe de Gabinete, Daniel Paredes, el Secretario de Hacienda, Ricardo Tellería, el Secretario de Obras Públicas, Ing. Jorge Isaac, el Subsecretario de la misma área, Arq. Roberto Haure, entre otros funcionarios, y vecinos del mencionado barrio.

La obra prevé la concreción de un objetivo largamente esperada por los vecinos, beneficiando a más de 60 familias, y cuenta con un Presupuesto oficial de 870.000 pesos y un plazo de ejecución de 90 días corridos.

Trabajo conjunto

Al referirse a la licitación propiamente dicha, Rosa Centurión, vecina del barrio, expresó su agradecimiento a la gestión municipal aseverando que “luego de muchos años de pedidos, este es un logro para nosotros, ya que es un tema de sumo interés para nosotros porque contribuye a disminuir el riesgo sanitario en el barrio Ceferino, para todas las familias en general y para adultos mayores y niños en particular, que son los sectores mas vulnerables, por eso quiero agradecer al equipo de trabajo municipal por dar respuesta a esta situación”.

Por su parte, Carlos, otro vecino del barrio, se expresó asegurando que “es por demás importante esta obra para nosotros, pero también quiero decir que esta gestión municipal, no solo trabajó sobre una demanda puntual, sino también pensando a futuro, porque no es menor decir que para poder proyectar todo nuestro barrio, se realizó sin demanda directa de los vecinos, la obra cloacal de la costanera, lo que permite hacer un trabajo preventivo sanitario no solo hoy sino para el futuro de este sector de Carmen de Patagones”.

Finalmente, el Intendente Zara mostró su beneplácito al asegurar que “esta licitación es el resultado de un trabajo conjunto y el cumplimiento de un compromiso asumido para mejorar la calidad de vida de los vecinos, lo cual no hubiera sido posible sin un gobierno provincial que escucha y acompaña a nuestra gestión, la cual está comprometida a dar respuesta a cada demanda, más aún cuando de la mejora de las condiciones sanitarias de la población se trata”.