Situación del quirófano y reclamo de enfermeros

Frente a la preocupación expresada por vecinos de Carmen de Patagones, quienes aseguraban que el quirófano del Hospital Pedro Ecay no funcionaba, la subsecretaria de Salud Mónica Mucha dialogó con Noticias y desmintió la información.



En tal sentido, informó que ‘al día de la fecha, por el miércoles, no hay cirugías suspendidas. Lo que debe haber ocurrido es que hubo error de interpretación de algún paciente. La esterilizadora se nos rompió en la parte selladora y la enviamos a reparar. Eso nos tarda una semana, pero en los próximos días la tendremos nuevamente en el hospital Pedro Ecay‘.



En este orden, añadió que ‘mientras tanto para salvar esta situación tenemos un convenio con el hospital Zatti, de Viedma. Ellos nos esterilizan los insumos allá”

Ante esta situación, “algún paciente debe haberse confundido cuando le dijeron que la esterilizadora está rota. Debe haber pensado que se suspendían las cirugías, pero no es así. Es lo que pienso, no puedo decir cómo le ha llegado la información a los medios‘.



Según remarcó la funcionaria, ‘los insumos están y son esterilizados en Viedma. A veces le pasa a ellos y nosotros le esterilizamos los elementos. Esta vez el problema lo tenemos nosotros. Es un ida y vuelta, es una cuestión de ayuda mutua‘.



Enfermeros

En otro orden de cosas, al ser consultada por el reclamo de los enfermeros, que solicitan "un salario acorde a nuestras responsabilidades, expresó que " se está haciendo un análisis, no estamos quietos, estamos buscando una respuesta al planteo, viendo del cómo y cuánto podemos otorgar".

El planteo, afirmó, "está siendo analizado desde Recursos Humanos y Gobierno, nosotros desde Salud hicimos la presentación estamos esperando una respuesta".

De todos modos, afirmó, “esta gestión ha trabajado mucho por Enfermería, en la carga horaria, que se pasó de 8 a 6, horas sin perder salario, concursos de jefatura, de supervisor, etc. El sector de Enfermería había sido históricamente un sector no respetado, de hecho en gestiones anteriores no los han valorizado por lo que son, profesionales del sistema de salud”.

El reclamo

Los enfermeros subieron a las redes sociales un escrito en donde informan que la canasta básica actual es de 28 mil pesos "y nuestros ingresos son de 18 mil pesos, para cubrir nuestras necesidades debemos hacer horas extras, generando en nosotros una sobrecarga laboral, stress físico, psiquico, mental, ausentimos en nuestros hogares o tener que migrar a otros nosocomios donde el aran que perciben los colegas, de Viedma o Bahía Blanca, por la misma tarea el salario es de 35 mil pesos".