Arte, fantasía y color: lo que dejó la Comarca Cómics Fest 6

Durante el fin de semana se vivió en la ciudad de Viedma la sexta edición de la Comarca Comics Fest, un megaevento dedicado a los fans de cómic.

Una vez más Noticias de la Costa estuvo presente para participar de diferentes actividades que ofrecía la CCF 6 y acá te dejamos algo de lo que fueron tres días a pleno de fantasía, color y entusiasmo.

Bastaba con ingresar al hall de entrada para encontrar stands que ofrecían una variada cantidad de objetos dedicados a los fanáticos y curiosos del cómic, series, cine e historietas, así como también de personajes cotidianos.

En el área central se encontraba el escenario, donde se llevaron a cabo diferentes concursos, presentaciones, la música de Kokoro y Eria, baile y magia.

A los costado,s y cubriendo parte del gimnasio estaban apostados más stands de productos que iban desde esculturas, llaveros, vestuario para cosplays, indumentaria, accesorios geek, bijouterie, posters, tarjetas, tazas, almohadones y mucho más.

En el espacio dedicado a los invitados especiales se encontraban dibujantes, guionistas de renombre nacional e internacional, con la presencia de Salvador Sanz, Agustín Graham Nakamura, Dante Ginevra, Bruno Chiroleu, Horacio Lalia y Luciano Saracino, quienes trabajaban en las mesas dispuestas para que público en general podamos acercarnos, observarlos, conversar con ellos y acceder a una dedicatoria en alguna de sus obras.

Presentación de libros, charlas de guionistas e ilustristas aportaron distinción al evento. Cabe destacar que en cada una de las charlas los invitados hacían un repaso de su trayectoria, sus trabajos y experiencias, así como también respondieron las preguntas del público en general.

En el mismo sector se apostaban cosplayers invitados, como Arashi Dono, Rini Kurobara y ScytherCosplay, que fueron parte del jurado para el concurso de cosplay y quienes además brindaron talleres.

Como años anteriores, estuvieron presentes Kaihiamal Martínez, doblajista internacional de personajes como el conocidísimo Bob Esponja, así como también Marcos Patiño, quien entre otros personajes le pone voz a Ikki de Fénix en Caballeros del Zodíaco.

La magia dijo presente, de la mano del mago “Magister” Pichiñan, quien le dio ese toque de fascinación que cautiva a todas las edades.

El tercer piso estuvo destinado a los gamers, con Ajedrez, free play en varias consolas, Just Dance y realidad virtual.

El patio de comidas fue diverso, y delicioso. Nos recibía un puesto de choripanes en el exterior, con el tan característico ahumado que atrae a cualquier comensal. En el interior encontramos un clásico de este tipo de eventos, el ramen, que era preparado en el instante para poder disfrutarlo caliente, además de golosinas, bebidas y snacks orientales importadas y con sabores exquisitos.

No faltaron los postres tradicionales, sándwiches, y una interesante propuesta vegana con diferentes opciones.

En el exterior, en el ring side ubicado a un lado del patio de comidas se vivió la Comarca Catch Fight.

Un evento para fans de cómics no sería tal sin los cientos de cosplays que caminaban entre quienes asistimos. Todas las edades aportaron creatividad y fantasía con atuendos, maquillaje y poses que caracterizaban a sus personajes.

Desde el primer día, arrancando con el desfile chibi, se llevaron a cabo presentaciones y el concurso de cosplay, que dio la posibilidad una vez más de presentar el fruto de meses de trabajo preparando personajes reconocidos de cómics, series, música, dibujos y cine.

El evento tuvo su cierre a puro ritmo con el grupo Kokoro, Eria Anime Covers y Marcos Patiño.

Jorge Amarilla, organizador y creador de esta iniciativa, dialogó con Noticias y comentó: "Estoy feliz, más allá del cierre económico de la cantidad de gente, la sensación es de alegría".

Consultado sobre cuánto crecimiento vio desde la primera edición a hoy, respondió: "Vi mucho crecimiento, si en el primer evento me preguntaban si nosotros íbamos a lograr hacer algo como esto te hubiese dicho que no, desde el principio nunca creímos que se pudiera hacer algo como lo que fue Comarca Cómics en estos seis años".

Respecto al pedido de la gente para que venga la séptima edición, precisó: "Todos los años aseguraba el evento siguiente y este año no lo puedo hacer, si bien es prematuro decirlo, me parece que es el cierre de un ciclo y ojalá en algún momento podamos volver a retomar pero no depende de mí", expresó, en alusión a la situación económica por la que atravesó el evento con poquísima ayuda de sponsor o entidades.

Viedma recibió a gente de diferentes partes del país que llegaron exclusivamente a disfrutar del único evento de este tipo que ofrece tres días consecutivos repletos de actividades, y el lugar donde fanáticos y entusiastas de la Comarca y ciudades del sur de Buenos Aires se reúnen para vivir una misma pasión: el noveno arte.

Desde las redes sociales se hace fuerte el pedido de más ediciones, con el deseo de que quienes tienen en sus manos la posibilidad de aportar y apostar a que eventos culturales y turísticos se desarrollen en la Comarca colaboren para que el arte desplegado en la Comarca Cómics Fest siga siendo un espectáculo a disfrutar el próximo año.